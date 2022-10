Corre peligro la vida de la mujer de 'El prestamista' de los Gipsy Kings, tras una operación estética en Turquía

"Su vida corre peligro", así describía Joaquín Fernández, conocido como El Prestamista por el programa de Cuatro Los Gipsy Kings, el estado de salud de su mujer, Loli, tras someterse a una operación de cirugía estética en Turquía.

Loli y su marido viajaron hasta ese país para que ella se sometiera a una liposucción y un estiramiento de la piel del abdomen, pero tras la intervención de produjo una complicación que hizo que la mujer comenzara a perder oxígeno en sangre y tuvieron que operarla de nuevo.

"Cuando la subieron a la habitación, empezó a faltarle el oxígeno", contaba el marido. Al parecer, "los músculos, al coser, estaban demasiado estirados".

Se temió por su vida, aunque ahora parece que hay esperanza. "Está entubada, lo que pasa es que puede escuchar, hoy ha abierto un poquito los ojos, me ha reconocido, no se le entendía muy bien pero me hacía con las manos que cuándo nos íbamos", decía el propio Joaquín en Sálvame.

El prestamista acusaba a la directora de márketing de la clínica de un mal comportamiento, algo de lo que ella se defendía al hablar con Sálvame sobre el asunto. "La complicación que tuvo fue un hematoma que se empezó a complicar y le teníamos que hacer la segunda operación", decía, negando cualquier negligencia.

Además, acusaba a Joaquín de intentar chantajearla. "Dice si tú no quieres que te manchemos tu nombre o tu clínica, como ellos dicen, me tienes que dar 16.000 euros", afirmaba la directora de márketing de la clínica.

En cualquier caso, los próximos días son críticos para que Loli se recupere. "Su vida corre peligro, pero está reaccionando bien, esto va muy lentito, muy poco a poco. Son diez días muy peligrosos que los tiene que pasar", afirmaba Joaquín.