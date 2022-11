Desvelan como vivió Shakira el día que Gerard Piqué se retiró de los terrenos de juego

Gerard Piqué, uno de los mejores centrales de la historia, se despidió este sábado del Camp Nou con un sentido homenaje y su Barcelona líder provisional de la Liga tras imponerse por 2-0 al Almería.

El defensa catalán, campeón de todo con el conjunto azulgrana y del mundo y de Europa con la selección española, recibió un merecido tributo antes y cuando fue reemplazado por una afición entregada a un jugador que ha logrado una treintena de títulos con su equipo y que se ha convertido en leyenda culé. Salió del césped prácticamente entre lágrimas bajo una tremenda ovación.

Después, una vez que los focos del coliseo blaugrana se apagaron y que las gradas quedaron vacías, el central del Barça protagonizó una de las imágenes más comentadas. Fue el beso que le dio a su novia, Clara Chía, cuando Piqué, aún vestido de corto, se encontraba precisamente en las gradas del estadio junto a sus allegados.

Además, según contó Iván González en Fiesta, Piqué tenía planificada esta última noche como jugador del Barça. En su plan, y siempre según la información del colaborador, Gerard quería celebrar su salida del Barça con una gran fiesta a la que ha invitado a todos sus grandes amigos.

Pero, ¿qué hizo Shakira, su ex, el día que Piqué abandonaba los terrenos de juego? Según la revista ¡Hola!, la artista vivió un día absolutamente normal, continuando con su rutina diaria. Así, la colombiana acompañó por la mañana a sus hijos a clases de taekwondo, junto a su hermano Tonino.

Por la noche, los menores fueron protagonistas de la despedida de su padre, ya que estuvieron presentes, junto a la familia del jugador, en el coliseo blaugrana para acompañar a su progenitor en uno de los días más importantes de su trayectoria profesional.

La cantante no se ha pronunciado sobre la retirada de Gerard, pero sí lo ha hecho su madre, que no sabía nada de ello. "Si lo ha hecho es porque lo ha pensado mucho", ha dicho la progenitora de la ex del futbolista.