Cristina Medina, indignada, denuncia que se han "tergiversado" sus palabras sobre 'La que se avecina' y revela de qué depende su regreso

Cristina Media no está en la temporada 13 que se va a estrenar próximamente de La que se avecina. Y parece que su regreso no está tan claro, tal y como reveló hace unos días en el pódcast Menudo cuadro.

"La que se avecina es pasado, ahora mismo no te puedo decir lo que puede pasar, pero me da la sensación de que no voy a volver", aseguró a los conductores, David Andújar y David Insua.

Además, la actriz, que recientemente ha pasado por un cáncer, contó que se había ido del grupo de WhatsApp que tiene el reparto de la serie: "Me salí porque pasó lo de Verónica [Forqué], he tenido momentos muy complicados este año, he estado muy susceptible con la enfermedad y el dolor", señaló.

Ahora, días después de esas declaraciones, la actriz ha denunciado a través de sus redes la "tergiversación" que algunos medios han hecho sobre sus palabras.

"Simplemente, porque digo que mis compañeros no son mis amigos. ¿Soy la única?", se pregunta, lamentando algunos titulares que ha tenido que leer estos días. "Algunos de estos compañeros han sido amigos míos, pero no todos somos amigos de todo el mundo. Es muy fuerte que toméis estas palabras y las tergiverséis. Si esto es periodismo, apaga y vámonos", dice, muy seria, mirando a cámara.

Sobre su abandono del grupo de WhatsApp, comenta: "Me salí del grupo de La que se avecina, y de todos los grupos, porque cualquier comentario que tuviera que ver con mi vida anterior me dolía mucho. No me reconocía en mi vida anterior".

Acerca de su participación en la serie, también denuncia "tergiversación", y aclara su postura al respecto: "Si no he estado en la temporada 13 es porque he estado mal de salud. ¿Estaré o no en la 14? No lo sé, no es algo que esté ahora mismo en mi mente, porque estoy viviendo el presente, que no tiene nada que ver con el pasado y no sé qué va a ocurrir en el futuro. Cuando llegue el momento de tomar esa decisión, se tomará", desvela, ante de hablar sobre su regreso. "Dependerá de muchas cosas: de las exigencias del guion o de si estaré predispuesta a estar trabajando muchísimas horas, porque en La que se avecina no solo nos reímos, también trabajamos", recuerda.