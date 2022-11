Madrid se 'vende' en Londres como destino de compras y ocio con el 'tax free' como gancho

Atraer más turistas británicos a la Comunidad de Madrid y a la capital. Este es el objetivo que se han marcado las administraciones autonómica y municipal y para conseguirlo han desplegado una campaña promocional en Londres. Como ya sucediera en 2021 durante esta época del año, desde este lunes y a lo largo de todo noviembre, la región se 'vende' como destino turístico en centros comerciales londinenses, como el conocido Westfield, en estaciones céntricas del metro como Piccadilly Circus y en medios de comunicación como Harper Baazar o Vogue.

La acción publicitaria, financiada con 400.000 euros por la Comunidad y el Ayuntamiento, se desarrolla bajo el lema 'Madrid, where tax free shopping is just another exciting thing'. Esto es, se utiliza el 'gancho' de que los británicos, al estar fuera de la Unión Europea, pueden ahorrarse el IVA en sus compras, y esto les supone descuentos que pueden alcanzar hasta el 15,7%. Sin duda un aliciente que puede suponer más ingresos para las tiendas, comercios y demás establecimientos madrileños.

Los turistas procedentes de Reino Unido no son los que más visitan la capital desde el Viejo Continente. Según los datos facilitados por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, los 191.469 viajeros que han llegado desde las islas entre enero y septiembre de este año les convierten en el cuarto mercado emisor de turistas, pero en lo que a gasto supone no tienen rival. Son los que más dinero se dejan en sus estancias.

El gasto total realizado en la Comunidad de Madrid por estos visitantes con tarjeta o mediante retirada de efectivo en los cajeros, según datos experimentales obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se acerca a los 243 millones de euros. Se considera que hay margen de crecimiento... de ahí el impulso de campañas como la que se va a desarrollar durante las próximas tres semanas.

"Los impactos publicitarios están dirigidos a individuos residentes en Londres de alto poder adquisitivo e interesados principalmente en viajes y artículos de lujo, ante los que Madrid aspira a posicionarse como principal destino europeo en turismo de compras", han indicado fuentes del departamento que dirige Marta Rivera de la Cruz.

El mensaje principal de la campaña destaca la amplia oferta de comercios y experiencias únicas de compras, de ahí que se haya preparado un portal específico, https://promos.esmadrid.com/taxfreeshoppingmadrid/, en el que los usuarios encontrarán contenido específico para moverse por Madrid, organizar sus compras y disfrutar de la devolución del IVA.

La imagen escogida para los anuncios ha sido la Puerta de Alcalá y una de las terrazas de su entorno. Este lugar icónico de la capital aparecerá en marquesinas y mupis del centro comercial Westfield y en más de 150 carteles situados en las estaciones más transitadas del metro de Londres, como Piccadilly Circus, Westminster, Oxford Circus o Leicester Square. Simultáneamente, se colocarán anuncios en medios de noticias, compras, viajes y tendencias como harperbaazar.co.uk, vogue.co.uk o theguardian.com. Con estas acciones, la Comunidad y el Ayuntamiento esperan que ejes comerciales como la calle Preciados, la Gran Vía o la llamada Milla de Oro suene más acento 'british' que nunca.