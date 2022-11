Ignacio Dancausa: "Los jóvenes serán muy importantes para que el PP tenga la mayoría absoluta en mayo de 2023"

Ignacio Dancausa (Las Rozas, 2001) es, desde este sábado, el nuevo presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) de Madrid, la organización juvenil del PP. Estudiante de doble grado de Economía y Gestión y Administración Pública en la Universidad Complutense (UCM), sintió la llamada de la política en 2018, cuando estudiaba 1º de Bachillerato en Estados Unidos. En septiembre de ese año, al poco de regresar a España, decidió afiliarse al PP y desde entonces ha estado trabajando en iniciativas en su localidad natal.

También en el campus de Somosaguas de la UCM, donde el año pasado impulsó la asociación Libertad sin Ira. En su corta vida, ha sufrido cancelaciones de actos y escraches, pero lejos de desanimarle, afirma que él y sus compañeros se han sentido más reafirmados en sus ideas.

Este perfil de estudiante universitario, una formación que además ha compaginado con trabajos como reponedor en tiendas de muebles y bricolaje, es precisamente el que le ha aupado hasta el liderazgo de NNGG, que ostentaba desde hace diez años Ana Pérez Baos.

Dancausa repasa en una entrevista con 20minutos cuál ha sido la trayectoria que le ha llevado hasta la presidencia de NNGG de Madrid, la delegación juvenil más importante de cuantas tiene el PP, así como los objetivos que quiere conquistar, en una coyuntura muy marcada ya por las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023.

¿Cuándo empezó a interesarle la política? En 2018, cuando cursaba 1º de Bachillerato en Estados Unidos. Allí vi cosas diferentes y me gustó su cultura política. Además, justo al volver a España, en junio, fue la vergonzosa moción de censura contra Rajoy y llegó el 'Gobierno Frankenstein'. Creí que el futuro de España iba a ser bastante malo con lo que se venía y consideré que había que arrimar el hombro y movilizarse. En septiembre de 2018 fue cuando me afilié al PP.

¿Hubo algún suceso o episodio en particular que le llevara a impulsar esta asociación universitaria con, a priori, todo en contra? Fue la situación en general de que las universidades públicas están politizadas por la izquierda, de que no existe libertad de expresión. Consideré con varios compañeros que había que hacer algo al respecto y desde el principio ya sufrimos la censura. Nos cancelaron nuestro acto inaugural con Leopoldo López y ahí fue cuando nos reafirmamos más aun en nuestra teoría de que había que movilizarse.

Este paso supone ocupar un papel muy significado, además, en un año electoral. ¿No le da un poco de vértigo?

No, desde que me lo planteé siempre me ha hecho mucha ilusión formar parte del proyecto de Isabel Díaz Ayuso y del de Alberto Núñez Feijóo, porque son referentes políticos. Nunca he tenido ningún complejo de decir lo que pienso y en ningún momento he tenido el complejo de significarme con unas siglas que me representan.