La cara más divertida de los Premios Creadores: "No me recuerdes la caída de Instagram, todavía tengo una taquicardia"

Este año, en su XVI edición, los premios anuales de 20minutos han crecido en su objetivo y han cambiado su nombre a Premios Creadores para reconocer la creatividad y capacidad de divulgación de los autores de vídeos, de podcast, de cuentas de Instagram, Facebook, TikTok, Twitch… porque lo importante es lo que cuentan los creadores y no tanto la plataforma tecnológica que usan para difundir su contenido.

Influencers, políticos, blogueros... Todos, de alguna u otra forma, son creadores de contenido. Planes para descubrir ciudades, concienciación social, la importancia de la salud mental, biología, experimentos... Todos los temas tienen cabida en los Premios Creadores y por eso hemos querido hablar con sus protagonistas.

¿Qué harías si Instagram desapareciera? Si no te dedicaras a la política y fueses influencer, ¿sobre qué trataría tu contenido? A todo esto y mucho más nos responden Arima y Rubén, la pareja que forma 'Garuna Effect' y que se han llevado el Premio Creadores 2022 y Laura Ríos, que con su proyecto 'De ruta por Madrid' ganó el Premio Especial del Público.

Algunos finalistas e invitados nos cuentan cómo sería su vida si dependieran, o no, de Internet. "No me recuerdes la caída de Instagram que todavía sigo con taquicardia", asegura Boticaria García.