Ayuso y Monasterio vuelven a enzarzarse en la Asamblea por el gasto político y la sanidad

PP y Vox están inmersos en la Comunidad de Madrid en la negociación de los Presupuestos autonómicos para 2023. Sin embargo, por segunda vez en menos de un mes, Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio, las líderes de ambos partidos en la región, han vuelto a distanciarse durante un pleno de la Asamblea, en esta ocasión a cuenta del gasto político "ineficaz" y la apertura de las urgencias en Atención Primaria.

Monasterio ha intervenido en la Asamblea para preguntar a la líder del Ejecutivo por las medidas que está tomando para reducir "el gasto improductivo". La portavoz de Vox ha señalado que en los próximos meses la situación de muchas familias va a empeorar debido a la coyuntura económica y bajo su punto de vista no se están tomando medidas. "No damos ejemplo cuando dedicamos los impuestos de los madrileños a regar a los sindicatos", ha lanzado la líder del partido de Santiago Abascal en Madrid, que este jueves defiende una iniciativa para eliminar las subvenciones a los sindicatos en la región.

"No voy a acabar con los sindicatos por mucho que tengamos desavenencias con ellos", ha contestado Díaz Ayuso. "Es inconstitucional", ha añadido, mientras no ha escatimado en críticas a Vox. La presidenta ha llegado a decir durante el pleno que tiene la sensación de que "le hace el trabajo a Vox" y que sus propuestas se limitan a ir "un poquito más allá" de lo que defiende el PP. "Se les va agotando el discurso, yo lo entiendo", ha sentenciado.

La presidenta madrileña ha considerado que Monasterio es "incapaz" de precisar cuál es el gasto improductivo que menciona y ha pedido que le mencione partidas concretas. "Señora Díaz Ayuso, propuesta concreta: 72 millones de euros en promoción de su Gobierno. 72 millones para promocionarse usted. 20 millones para cursos de formación de los sindicatos", ha respondido la portavoz de Vox, para zanjar: "Dedique ese dinero a pagar mejor a los médicos y así los madrileños no tendremos un problema en los centros de Atención Primaria".

"No puede sorber y soplar a la misma vez", ha lanzado acto seguido Díaz Ayuso, algo molesta. "O está con un bando o está con otro, no puede pretender sumarse a la izquierda cada vez que le viene bien. ¿Ahora se va a poner usted a la cabeza de las mareas blancas cuando nunca en la Comunidad de Madrid ha habido tantos médicos y tan bien pagados?", se ha preguntado.

Sobre la partida de promoción de las consejerías, la jefa del Ejecutivo de la Puerta del Sol ha asegurado que no son para promocionar su figura. "No son campañas para hablar de mí, son para ayudar y concienciar", ha remarcado, para mencionar iniciativas contra la trata de personas o el consumo de drogas. "Es muy fácil ser de Vox, es decir, la gran perfección: no hacer nada y criticarlo todo. Qué fácil es", ha ironizado Díaz Ayuso, frase que ha levantado los aplausos de la bancada del PP.

Críticas a la oposición

No ha sido este el único de la presidenta a formaciones de la oposición en el pleno de este jueves. "Es la única sanitaria que quiere el caos", le ha espetado Díaz Ayuso a Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, que le ha preguntado sobre la sanidad pública, que ha sido una de las grandes protagonistas de la sesión de control.

Los grupos de la oposición se han centrado, sobre todo, en las incidencias que se han venido dando en los centros sanitarios 24 horas que se pusieron en marcha la semana pasada. La líder de la oposición, de hecho, ha avanzando que ha presentado una denuncia ante la Inspección Sanitaria por una presunta "negligencia" del Gobierno regional en la reapertura de las urgencias extrahospitalarias.

García se ha mostrado muy molesta por las declaraciones que ha hecho en los últimos días la presidenta y otros miembros del Ejecutivo y del PP sobre los sanitarios que tienen que trabajar en estos servicios. "Cuando nos acusa de no querer trabajar y de boicotear el sistema en el que estamos trabajando no tiene ni idea de lo que habla porque nuestra pasión en nuestra profesión", ha señalado la portavoz de Más Madrid. "¿Cómo se atreve? El orgullo que sienten por la profesión mis compañeros no cabe en esta Cámara", había aseverado previamente visiblemente molesta.

"Es un desastre que va a batir todos los récords", ha opinado Juan Lobato sobre este asunto, "es muy difícil en tan poco tiempo hacer tanto daño a la sanidad pública". "Esto no va de sanidad", ha manifestado la presidenta sobre estas palabras, "esto va de la debacle que va a sufrir su partido en las elecciones de mayo". "Cada vez que a la izquierda le va mal en esta Comunidad recurren a la sanidad pública, a la que pretenden boicotear una y otra vez", ha agregado.

Alejandra Jacinto, portavoz adjunta de Unidas Podemos, ha puesto el foco en el inicio de la sesión sobre el discurso que pronunció hace unos días la presidenta sobre la juventud. La intervención fue, para la política de la formación morada, un "insulto" a los jóvenes. "Ese discurso suyo es propio de los malos gobernantes que no tienen intención de solucionar el problema de la vivienda de los jóvenes ni darles recursos", ha criticado.

"¿Qué ha aportado Podemos a la juventud española, que llevan diez años viviendo del cuento?", ha contestado Díaz Ayuso, quien ha opinado que las soluciones de Unidas Podemos para este grupo de población "solo pasan" últimamente por "hormonarse, abortar y consumir drogas".