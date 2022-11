La Policía, en el ojo del huracán: ¿Qué se sabe sobre la avalancha mortal de Seúl?

Cinco días después de la avalancha mortal de Seúl, que le costó la vida a más de 150 personas que estaban celebrando Halloween, la investigación avanza y ha puesto en el ojo del huracán a la Policía del distrito donde ocurrió la tragedia y a varios mandos policiales.

¿Quién tuvo la culpa?

La Agencia Nacional de Policía (NPA) de Corea del Sur pidió este jueves abrir una investigación al jefe de la comisaría del distrito de Yongsan y al coordinador de emergencias en el área metropolitana de Seúl. La decisión se produce tras las críticas manifestadas contra la actuación policial. El coordinador de emergencias ha sido acusado de negligencia por no reconocer rápidamente la situación e informar a las autoridades nacionales pertinentes, mientras que el comisario habría descuidado sus obligaciones de comandancia por responder con lentitud ante el peligro y por informar tarde a instancias superiores. Nuevos detalles de la investigación revelaron que el propio jefe de la NPA se enteró de lo ocurrido unas dos horas después de que sucediera y más de una hora después de que el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, compareciera por el incidente.

¿Hay pruebas de negligencia policial?

Un total de 11 llamadas de ciudadanos al servicio de emergencias advirtieron de la aglomeración de gente y revelan una situación caótica en las calles de Itaewon horas antes de la avalancha mortal. Una primera llamada realizada a las 18.34 hora local del sábado advirtió del peligro de que la gente pudiera resultar aplastada en el callejón. Varias llamadas más a partir de las 20.00 hora local advirtieron del caos, de que la gente se estaba "cayendo" y "haciéndose daño" y de que la situación era "peligrosa". La publicación del registro de llamadas ha enfurecido a la opinión pública por la aparente falta de respuesta policial.

¿Solo se culpa a la Policía?

No, la investigación también se extiende a los bomberos y a las administraciones locales. Un equipo especial de la policía nacional surcoreana ha llevado a cabo redadas en la sede de la policía metropolitana de Seúl y en la comisaría, pero también en la estación de bomberos y en la sede del ayuntamiento del distrito de Yongsan para tratar de esclarecer los posibles fallos que derivaron en la tragedia.

¿Qué medidas ha tomado el gobierno surcoreano?

El Gobierno central ha admitido la ausencia de protocolos en el país asiático para evitar desastres como el ocurrido en grandes eventos que no cuentan con un organizador y ha prometido que impulsará cambios regulatorios. En Corea del Sur no existe ninguna "obligación" ni mecanismo por parte de una autoridad municipal para activar un protocolo de seguridad en relación a un evento que no esté organizado por alguna entidad o individuo, a diferencia de una competición deportiva, un concierto o una manifestación.

Instantes después de desencadenarse la tragedia en Seúl. EFE

¿Cuál fue el desencadenante de la avalancha mortal?

En cuanto a los factores que condujeron a la tragedia, el primer ministro Han Duk-soo ha pedido paciencia afirmando que la investigación va a ser exhaustiva, pero que se encuentra todavía en una fase temprana. La policía ha entrevistado ya a decenas de testigos y está analizando vídeos publicados en redes sociales e imágenes de unas 40 cámaras de seguridad en la zona. Según algunos supervivientes de la tragedia, la presencia en la zona de un popular youtuber o un famosos dj podría haber desencadenado la avalancha.

¿Cuál es el balance de víctimas?

Por el momento se han confirmado 156 muertos, mientras que se teme por la vida de otros 29 heridos graves. Unas 100.000 personas se concentraron el pasado sábado en las calles de Itaweon, una popular zona de bares de Seúl, para celebrar Halloween. La gran afluencia de gente desbordó las previsiones, produciendo congestiones y taponamientos que provocaron en un estrecho callejón la avalancha mortal.