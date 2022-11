Encarnita Polo pide perdón tras criticar al colectivo LGTBI y estalla contra la emisión "malintencionada" de 'Socialité'

El pasado 1 de noviembre, Socialité emitió una entrevista a Encarnita Polo en la que la artista repasaba su precaria situación económica. Sin embargo, también hizo unas declaraciones homófobas al hablar del público LGTBI+, a pesar de que este siempre le ha tenido como un gran icono del colectivo.

Polo afirmó que no le parece normal "que se casen dos hombres y dos mujeres": "Por la Iglesia, claro, luego por el Juzgado que se case quien quiera, pero por la Iglesia, no". Y no solo eso, también atacó a la "pluma".

"Yo a una mariquita que está con pluma, no. Eso no, a no ser que estemos de cachondeo", dijo la artista, por lo que fue criticada tanto por el reportero que le entrevistaba como por la propia María Patiño.

Pocos minutos después de esa emisión, la artista se disculpó en las redes sociales y cargó contra el programa por una supuesta manipulación a la que se ha sometido.

"Ante la emisión de unas desafortunadas declaraciones mías en el programa Socialité de Telecinco, quiero pedir disculpas y afirmar que nunca he querido faltar el respeto, ni ofender, a los miembros de la comunidad LGBT", explicaba Polo.

Además, aseguraba que durante toda su "vida personal y profesional" ha sentido el amor del colectivo, al que ha "querido y apoyado siempre y en todas las circunstancias". Por esa razón cree que la emisión, "malintencionada y fuera de contexto" ofrece una imagen equivocada de ella.