Rocío Carrasco revela que está preparando una serie sobre su padre, Pedro Carrasco

Rocío Carrasco llegó para recoger el premio La gran pelea del centenario con el que la Fundación de Boxeo ha reconocido la trayectoria deportiva de su padre, Pedro Carrasco. Para ella, fue una noche muy especial, porque estaba allí representando a uno de los hombres más importantes de su vida y, además, ha aprovechado tan emotiva velada para anunciar un proyecto en el que se narrará la vida de quien fuera marido de Rocío Jurado.

Para Rocío era importantísimo el evento porque, como confesó ante los micrófonos de Europa Press, recogía el galardón "con orgullo y agradecimiento" y muy feliz porque "es la primera vez que venimos todos los Carrasco a por un premio de mi padre", ya que junto a ella se encontraban tanto su tío Antonio, hermano del boxeador, como dos de sus primos, Patricia y Fernando. "Estoy muy contenta e ilusionada, cuando me dijeron lo del premio dije '¡Ya era hora!'", bromeó.

Asimismo, recibió el galardón de manos de Miguel Velázquez, quien fuera contrincante en el cuadrilátero de su padre. Y con dicha emoción, y tras las dos docuseries que ha sacado y en la que se ha centrado sobre todo en la vida y familia materna, los Mohedano, ahora toca una ficción real que lleve a la pantalla la historia de quien fue uno de los grandes boxeadores de este país.

"Es alguien que ha sido muy importante dentro del deporte, en concreto del boxeo, pero al acabo del deporte de este país. Creo que es una figura emblemática de España, campeón del mundo", explicó, para acto seguido hacer una comparativa: "Si mi padre hubiese sido estadounidense hubiese sido impresionante porque allí se tuvieron que inventar la historia de Rocky [aunque Stallone se basó levemente en la vida real de Rocky Graziano] y aquí ya estaba".

Fue en ese preciso instante en el que dio la noticia: "De hecho, vamos a hacer una serie de su vida. Estamos preparándola, una serie de ficción con su historia real. Creo que es conveniente que se conozca, que se sepa su valía. Todavía falta, pero estamos en ello".

Quien no estaba esa noche era Fidel Albiac, quien se está encargando del musical La Más Grande en Palencia en ausencia de su esposa. Ello no ha impedido que al día siguiente, en el último programa de En el nombre de Rocío, la empresaria y colaboradora no haya aprovechado para declararle su amor.

"Hasta las trancas", respondió cuando Jorge Javier Vázquez le preguntó si seguía enamorada de él. El presentador quiso saber si que le siguiese gustando Fidel se debía a "que es un caballero que se viste por los pies" y Rocío Carrasco aprovechó el momento para reafirmarse en su pasión: "Me gusta Fidel porque es Fidel. Punto pelota".