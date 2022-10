Cachondeo con Rocío Flores por su postureo simulando que muerde un cruasán: "Chiquilla, dale un bocado de verdad"

La colaboradora televisiva Rocío Flores ha protagonizado centenares de comentarios después de subir a su Instagram un vídeo en el que simula morder un cruasán y beber café, cuando en realidad no parece hacer ninguna de las dos.

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores aparece con un atuendo moderno, junto a un edificio de piedra y sonriente muestra lo que tiene en las manos: un vaso de café para llevar y un cruasán.

A continuación se lleva el cruasán a la boca, pero al despegárselo puede verse que no ha mordido nada, pese a lo cual hace como que mastica con gran deleite para después hacer como que bebe del café.

Acaba el vídeo lanzando un beso a cámara, todo mientras suena una canción en francés de inspiración muy parisina.

Sin embargo, a los usuarios no les ha pasado de largo el "postureo" que implica el vídeo, en el que se predenden cosas que no son, por lo que el vídeo se llenó de comentarios hablando del no-mordisco.

"A ver si es un poquito más creíble el vídeo, porque se nota que no le das un mordisco al cruasán... sin ánimo de ofender pero si haces las cosas hazlas bien, o sea algo creíble", decía uno de los usuarios. Otra resumía: "Chiquilla dale un bocado de verdad, hombre".

Otros comentarios ironizaban: "Te va a hacer daño el bocado tan grande que has echado" o "Pedazo de bocao le ha dado..."

"Pero filla... ¡muerde el cruasán! Que no vas a engordar por eso", decía otra y "se nota q no te lo vas a comer. No es necesario dar imagen de algo falso", aportaba otro.

Por supuesto también había quien defendía a la influencer. "Rocío cada día estás más guapa y si no te apetece morder el croissant pues no lo hagas porque en realidad como de todo hay que sacar faltas".