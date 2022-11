Sara estalla contra sus compañeras de 'La isla de las tentaciones' y dice que los comentarios de su novio Manu "son una vergüenza"

Después de haberse convertido en la primera expulsada de la quinta edición de ‘La isla de las tentaciones’ junto a su pareja, Manuel, Sara ha visitado el plató del debate. La participante ha hecho frente a su concurso y a todas las críticas que ha recibido por su actitud y por su relación.

Sandra Barneda le anunciaba que estaba a punto de descubrir todo lo que sus compañeras pensaban de ella. La presentadora daba paso al vídeo y Sara se quedaba alucinada: “Sinceramente no me hace ninguna gracia” comenzaba.

“Creo que yo he disfrutado la experiencia a mi manera. No por no seguir el mismo patrón que siguen ellas he disfrutado menos. Estoy cansada. Me parece que pecan un poco de falsedad”.

Sara se ha sometido a continuas hogueras de confrontación con cada uno de los colaboradores. Cuando le ha llegado el turno a Tania Medina, la canaria no ha dudado preguntarle su opinión sobre las últimas declaraciones de Manuel en las que aseguraba que si se hubiera quedado más tiempo en el programa podría haber llegado a hacer algo.

“Es una auténtica vergüenza”, decía. “Si tan transparente eres y tanto dices que no has tenido conexión con ninguna… Yo sí que no tuve conexión ni con el cámara. Nuestros sentimientos están completamente en puntos diferentes”.