Jordi Wild, sobre su vídeo criticando a Irene Montero: "Me expresé horrible aquí, quizás el no preparado intelectualmente soy yo"

Jordi Wild vuelve a estar en boca de todos después de que hayan resurgido unas polémicas declaraciones que hizo hace más de un año sobre Irene Montero.

En una tertulia de su programa The Wild Project, acompañado por su padre Papa Giorgio, el streamer dejó clara su posición contra la Ministra de Igualdad hablando de "los problemas" que tiene a la hora de desempeñar su labor.

"Intelectualmente, no está preparada para ser ministra", asegura el catalán: "No lo digo con rabia, pero no creo que tenga el nivel intelectual que requiere ser ministro de un país que, para mí, deberían ser la élite y además tener una conciencia del partido que representa".

Irene Montero es graduada en Psicología, obtuvo la FPU para el doctorado y tuvo una estancia en Harvard. Pero un youtuber q huele a chetos le dice que no está preparada intelectualmente para ser ministra. https://t.co/syZvE2RoHn — rodri 🌙 (@rodrixixon6) October 30, 2022

Unas palabras en las que rechaza que la licenciatura en Psicología será suficiente para su cargo. "Yo también tengo esa carrera y no sería ministro", comenta enfadado. Unas palabras que han enfadado a cientos de internautas, que le han recordado el verdadero currículum académico de Montero.

"Irene Montero es graduada en Psicología, obtuvo la FPU para el doctorado y tuvo una estancia en Harvard", ha escrito un usuario de Twitter, que ya tiene más de 20.000 'likes'.

Ante la rápida propagación del vídeo, Jordi Wild ha querido retractarse de sus palabras en su perfil. "Me expresé horrible aquí", ha reconocido: "Quizás el no preparado intelectualmente soy yo"

Uf, me expresé horrible aquí, quizás el no preparado intelectualmente soy yo 😂

Veníamos de varias noticias semanales de polémicas por su parte y me calenté, no tengo ni idea de su nivel intelectual, por lo que lo siento de verdad.

Pero, un activista NO debería ser ministro. https://t.co/WBlOJEg4oA — Jordi Wild (@JordiWild) October 30, 2022

"Veníamos de varias noticias semanales de polémicas por su parte y me calenté, no tengo ni idea de su nivel intelectual, por lo que lo siento de verdad", ha explicado: "Pero, un activista no debería ser ministro".

Y no es recogida de cable, es que utilicé unas palabras y tono que dan vergüenza ajena.

Dicho esto, dos cosas:

1. El clip tiene más de 1 año

2. Sigo pensando que un ministro tendría que ser de la élite académica y/o laboral, y que esto no pasa en su caso ni en el de otros.

Y ya. — Jordi Wild (@JordiWild) October 30, 2022

"No es recogida de cable, es que utilicé unas palabras y tono que dan vergüenza ajena", ha añadido: "Dicho esto, dos cosas: el clip tiene más de 1 año y sigo pensando que un ministro tendría que ser de la élite académica y/o laboral, y que esto no pasa en su caso ni en el de otros".

Unas disculpas a medias que no han servido para los más de dos millones de tuiteros que han reproducido el vídeo original y han comentado que el tono de las palabras de Wild es "machista y sexista", aunque ahora se arrepienta.