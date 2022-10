Puigdemont rechaza la reforma del delito de sedición: "Sería una renuncia política"

Tras una semana en la que mucho se ha escrito sobre los posibles beneficios personales que puede obtener Carles Puigdemont si se reforma el delito de sedición, este domingo ha sido el expresidente catalán quien ha dado su versión de la negociación que mantienen el Gobierno y ERC.

Coincidiendo con el quinto aniversario desde que llegó a Bruselas tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el expresidente ha hecho público un escrito en el que rechaza cualquier "beneficio personal" por la reforma del delito de sedición.

En el texto, crítico con ERC por intentar resolver su situación, Puigdemont asegura que en estos cinco años no ha buscado "ninguna solución personal" ni ha pedido a nadie que lo hiciera en su nombre: "No he buscado de qué manera pasaría menos tiempo en una prisión española, ni he esperado para mí los beneficios que se aplican otros", afirma en una clara alusión al indulto concedido por el Gobierno a los condenados por el 'procés': "Si no se lo he pedido ni lo he autorizado, ¿por qué razón insisten?, ¿qué buscan?", se pregunta en el texto.

Sería una renuncia política que no estoy dispuesto a aceptar, y soy plenamente consciente de lo que esto representa"

El expresidente catalán defiende que siempre ha sido claro sobre esta cuestión –"tanto en público como en privado"– ante "todos los interlocutores". Y afirma que "entiende" los beneficios que tendría para España que él aceptara una resolución basada en la reforma del Código Penal, pero afirma que los beneficios para el proceso de independencia de Catalunya no los ve "por ningún lado".

Para su vida personal, asegura Carles Puigdemont, sería un "alivio" declarar ante el Supremo y ser indultado, pero "sería una renuncia política que no estoy dispuesto a aceptar, y soy plenamente consciente de lo que esto representa", afirma.

Avui fa cinc anys que arribàvem a l'exili. He escrit un text al respecte, mirant enrere i mirant endavant. Podeu llegir-lo en aquestes captures de pantalla o bé descarregar-lo en aquest enllaç:https://t.co/TuCLBMbusK pic.twitter.com/bQu58NJ47w — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) October 30, 2022

En el escrito, Puigdemont denuncia también que en estos cinco años ha sido víctima de "campañas sucias, seguimientos, espionajes y asedios familiares".

Durante este tiempo, explica Puigdemont, se ha hecho más resiliente ante las adversidades y afirma que tiene muchas razones para continuar confrontándose con el Estado, al que ha acusado textualmente de no buscar soluciones y de querer liquidar a Cataluña como nación: "Continuamos; y tanto que continuamos", ha zanjado el expresidente.

Visitas de "gente del PSOE"

Puigdemont asegura haber recibido visitas de "gente del PSOE" para darle "expectativas de un buen trato, vía reforma del código penal y un indulto" si accedía a comparecer ante el Supremo. "Seguro que Pedro Sánchez sabe de qué hablo", afirma el expresidente catalán en el escrito.