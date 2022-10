María Patiño sangra por la boca y abandona 'Socialité' en directo: "Me estoy desmayando"

Acostumbrada a recibir sustos por parte del equipo de Socialité, este domingo ha sido ella misma, María Patiño, la que ha protagonizado uno que acabó con ella sangrando por la boca y abandonando el plató en pleno directo.

Cuando se terminaba de emitir un vídeo, la imagen que pudieron ver los espectadores era la de una María Patiño sangrando por la boca en plató. Laura Roigé, la redactora con la que estaba hablado en ese momento, era advertida por la presentadora, ante su estupor: "Ven un momento", le comunicaba Patiño, visiblemente afectada.

"Es que he ido al dentista y me estoy desmayando, de verdad", alegaba la presentadora, muy afectada aparentemente y quitándose los zapatos. "No me hagáis esto, que venga alguien", avisaba la redactora, contrariada y al frente del programa ante la indisposición de Patiño, que abandonó el plató.

Instantes después fue la propia María Patiño la que entraba en plató para advertir de que todo se trataba de una broma por Halloween, que se celebrará el próximo martes.

Una broma que incluso llegó a preocupar a los amigos y compañeros de presentadora, según desveló ella misma: "Me están escribiendo amigos y compañero preocupadísimos y nada, que era una broma, lo siento muchísimo", se excusaba ante la audiencia.