El fuerte encontronazo entre Jon Kortajarena y Alonso Caparrós entre insultos, pero con final feliz: "Me reconoció su error"

Jon Kortajarena y Alonso Caparrós han protagonizado un fuerte encontronazo que, al final, ha concluido de la mejor forma posible. Todo comenzó cuando el actor y modelo aseguró en su entrevista en La Resistencia, al que fue para promocionar El inmortal, la serie basada en la vida del fundador de 'Los Miami' en el Madrid de los años 90, que había basado su personaje en un conocido presentador español.

Así, describió su personaje como "un presentador de televisión de los 90, bastante conocido, que se mete mucha farlopa, que tiene mucho vicio y hace de puente entre 'Los Miami' y la jet set".

Además, escribió las iniciales A.C. en un papel, lo que hizo que se desataran las especulaciones. Fue el propio Alonso Caparrós el que, después en Sálvame, se apuntó a sí mismo como ese presentador del que se había hablado.

"No tengo nada que objetar a que diga eso, porque yo lo he compartido con todo el mundo y escribí un libro sobre ello, conté esto para que la gente aprendiese. Pero este tío me parece un imbécil, un imbécil de categoría", le dedicó al modelo.

La guerra abierta se cerró solo unas horas después con las disculpas de Jon, según ha desvelado el colaborador. "Tengo que decir que es un chaval maravilloso, generoso y estupendo. Estuvimos charlando un rato largo y me reconoció todo. Reconoció su error. Me confirmó que el personaje, a pesar de que no se mencionó, era yo", ha reconocido Alonso en Socialité.

"Entendió que, más que a mí, el daño se le estaba haciendo a las personas que lo sufren y sobre todo a sus familiares. La verdad es que me tengo que quitar el sombrero. Rectificar es de sabios y me parece un chaval muy cercano y estupendo", ha añadido Caparrós, que ha aprovechado la ocasión para pedirle perdón al modelo por haberle llamado "imbécil".