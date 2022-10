España registra 9.000 denuncias de okupaciones hasta julio, casi la mitad en Cataluña

En España se denunciaron cerca de 9.000 okupaciones de inmuebles entre enero y julio de este año, casi la mitad de las cuales tuvieron lugar en Cataluña, según los datos que el Ministerio del Interior ha remitido a los diputados de Vox, que pidieron conocer los motivos del alto número de okupaciones en esta comunidad autónoma.

En concreto, el número total de denuncias por okupación de inmuebles registradas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ascendió en ese periodo a 8.857. De ellas, 3.770, el 42%, tuvieron lugar en Cataluña, con la provincia de Barcelona a la cabeza. Allí se contabilizaron 2.838, más del triple que en Madrid, que, con 813, es la segunda provincia de España con más ocupaciones.

La segunda comunidad en las que se denunciaron más hechos de este tipo en el primer semestre del año fue Andalucía, con 1.276 (el 14% del total). Destacan las 402 de Sevilla, seguida de las 225 de Málaga y las 208 de Cádiz.

En la Comunidad Valenciana las denuncias llegaron a las 1.093 (el 12%): 567 en Valencia, 367 en Alicante y 159 en Castellón. La cuarta en el ranking es la Comunidad de Madrid (con 813, el 9,1%), seguida de Castilla-La Mancha (387, el 4,3%), Murcia (338, el 3,8%) y Canarias (250, el 2,8%).

La comunidad con menos okupaciones fue La Rioja, que registró 24 denuncias por este motivo. En Asturias hubo 31, en Cantabria 44 y en Navarra 51.

Teruel es la única provincia en la que no se denunció ninguna okupación en el primer semestre del año. En Soria y Zamora hubo tres; en Melilla, cinco; en Ourense, seis y en Ceuta, siete.

No obstante, cabe señalar que la gran mayoría de las okupaciones guardan relación con la usurpación de viviendas vacías o pertenecientes a bancos, y no con allanamiento de la residencia habitual. Asimismo, Interior no diferencia en sus estadísticas entre allanamientos de morada —cuando se okupa una vivienda habitual— o usurpaciones —okupación de inmuebles propiedad de bancos o viviendas vacías—.

Pisos vacíos y crisis económica

En la respuesta del Gobierno a los diputados de Vox, a la que ha tenido acceso Europa Press, Interior achaca "el incremento de este tipo de delitos en los últimos años" a la "coincidencia de diversos factores".

En concreto, destaca dos: que hay un "elevado número de inmuebles vacíos" y también de "personas que pierden su morada por deudas o pérdida de empleo por la situación económica derivada de la concatenación de crisis sanitaria de la Covid, la crisis de logística y de producción internacional", agravada por la invasión de Ucrania, y su "grave impacto sobre el precio de la energía y en los productos alimenticios básicos".

Con respecto a las medidas a adoptar para combatir este fenómeno delictivo, Interior recuerda que en 2020 la Secretaría de Estado de Seguridad estableció un protocolo específico para la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la ocupación ilegal de inmuebles y que la Fiscalía General también impulsó una instrucción en el mismo sentido para orientar en el proceder de las actuaciones judiciales.