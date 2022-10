Bono pide perdón por la inclusión de un disco de U2 en el iPhone en 2014

Bono, el líder y cantante del grupo irlandés U2, ha pedido disculpas por la inclusión, en el año 2014, de un disco del grupo en los teléfonos iPhone, y lo ha hecho en sus memorias.

Taly como recoge Gizmodo, el disco The Songs of Innocence de U2 se incluyó en las bibliotecas de iTunes de todo el mundo, y fue una idea del propio Bono, que le presentó la idea a Tim Cook.

Bono recrea la conversación que tuvo con el supremo de la firma de la manzana: "¿Música gratis?' preguntó Tim Cook, el CEO de Apple, con una mirada de leve incredulidad. '¿Estás hablando de música gratis?".

"¿Quieres regalar esta música gratis? Pero el punto central de lo que estamos tratando de hacer en Apple es no regalar música gratis. El punto es asegurarse de que a los músicos se les pague", dijo Cook a Bono.

"No', dije, 'no creo que lo demos gratis. Creo que nos pagas por ello y luego lo das gratis, como un regalo para la gente. ¿No sería maravilloso?", respondió Bono. "Tim Cook levantó una ceja. '¿Quieres decir que pagamos por el álbum y luego simplemente lo distribuimos?'. Dije: 'Sí, como cuando Netflix compra la película y se la regala a los suscriptores".

"Tim me miró como si le estuviera explicando el alfabeto a un profesor de inglés. 'Pero no somos un medio de suscripción'. 'Todavía no', dije. 'Que el nuestro sea el primero", reveló el cantante dublinés.

"Ahora asumo toda la responsabilidad. Pensé que si pudiéramos poner nuestra música al alcance de la gente, ellos podrían optar por acercarse a ella. No del todo. Como dijo un bromista de las redes sociales, 'Me desperté esta mañana y encontré a Bono en mi cocina, bebiendo mi café, en bata, leyendo el periódico'. O, menos amable, 'El álbum gratuito de U2 es demasiado caro'. Mea culpa", concluyó el artista.