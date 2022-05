Bono y The Edge sorprenden con un concierto en el metro de Kiev y acaban cantando 'Stand by me' con un soldado

Bono y The Edge, cantante y guitarrista del grupo de música U2, han sorprendido este domingo con un concierto en una estación de metro de Kiev por invitación del presidente del país, Volodimir Zelenski.

El cantante y activista irlandés ha querido así mostrar su solidaridad con el pueblo ucraniano: "Todos rezamos con vosotros para que podáis alcanzar pronto la paz", ha proclamado Bono.

Bono, de U2, cantando en el metro de Kiev. Tremenda imagen. pic.twitter.com/nj20ww1378 — Fernando H. Valls (@FernandoHValls) May 8, 2022

La estación de metro de Khreschatyk ha sido la que ha acogido la puesta en escena de Bono y The Edge, dejando atónitos a los ciudadanos de Ucrania, quienes viven aterrorizados por la invasión rusa que sacude su país desde el pasado 24 de febrero.

Así, las redes sociales se han llenado de vídeos de la actuación musical en la que el cantante de U2 ha querido recordar uno de sus temas más emblemáticos, With or without you. Entre el público se encontraban también miembros de las fuerzas armadas ucranianas, por lo que Bono no dudó en invitar a un soldado a cantar junto a él una versión de Stand by me. Además, ha interpretado otras canciones como Angel of Harlem, de Billie Holiday o el himno antibélico Sunday Bloody Sunday.

"El pueblo de Ucrania no solo está luchando para su propia libertad, están luchando para todos los que amamos la libertad", añadió el cantante, que ha recordado el conflicto vivido en Irlanda.

Bono, a lo largo de su trayectoria profesional, ha estado presente en numerosas causas solidarias de toda índole, desde la lucha contra la pobreza o el sida, hasta con un concierto sorpresa en el metro de Nueva York. Esta vez, el concierto inesperado ha tenido lugar con las sirenas antiaéreas de fondo, mientras los bombardeos azotan Kiev.