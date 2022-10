El Teatre Akadèmia de Barcelona estrena su primera producción propia, una adaptación en catalán de la obra teatral homónima del dramaturgo y guionista neozelandés Anthony McCarten. El espectáculo, dirigido por Guido Torlonia, se comenzará a representar el 2 de noviembre y permanecerá en L'Akadèmia hasta el 4 de diciembre.

Lluís Soler y Xavier Boada representarán a los dos pontífices, el ultraconservador Benedicto XVI y el reformista Francisco. A lo largo de la obra se irá viendo cómo ambos intentan representar la función simbólica del pontificado, decidir qué es y qué no es pecado. El texto ya lo llevó a la gran pantalla Fernando Meirelles, en una película protagonizada por Anthony Hopkins y Jonathan Pryce, titulada 'Los dos papas'.

El guión original de McCarten explica el encuentro que tuvo lugar entre estas dos figuras, un hecho insólito en la historia del Vaticano, desde un contexto íntimo. La obra 'El papa' muestra cómo dos hombres de fe se enfrentan a una decisión difícil, el futuro de la Iglesia católica desde dos perspectivas contrapuestas. Los protagonistas tendrán que escoger entre abandonar sus cargos y retirarse a una vida de oración y meditación o ocupar la posición más determinante de la comunidad cristiana.

La obra 'El papa' muestra cómo dos hombres de fe se enfrentan a una decisión difícil, el futuro de la Iglesia católica desde dos perspectivas contrapuestas

Una mirada desde dentro

Originalmente, antes de escribir el guion, Anthony McCarten se documentó sobre los hechos históricos. Previamente a la representación de la obra de teatro original, el dramaturgo publicó 'Los dos Papas. Francisco, Benedicto y la decisión que estremeció al mundo' (2019), un ensayo que recopilaba una gran cantidad de fuentes y documentación periodística histórica.

El director de la adaptación, Guido Torlonia, ha asegurado que el autor original "ya hizo mucho trabajo de investigación sobre las vidas de los papas", y que en esta representación quieren mostrar algunas de las escenas cotidianas y más privadas de estas figuras.

La actriz Núria Farrús, que interpreta la Hermana Brigitta, ha destacado en una rueda de prensa este viernes la "parte humana de los papas" que se puede ver en la obra. "Se ven las sombras, la parte humana de los papas que sale en la intimidad", ha añadido.

Anthony McCarten ha trabajado en una gran variedad de producciones teatrales y cinematográficas. Aparte de la obra original 'El papa', fue el encargado de escribir el guion de su adaptación al cine 'The Two Popes' (2019). Además, ha escrito el guion de 'The Theory of Everything' (2014), 'Darkest Hour' (2017) o 'Bohemian Rhapsody' (2018).