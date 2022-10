El Congreso da luz verde al nombramiento de la exministra Valerio como presidenta del Consejo de Estado con el 'no' de Vox

La exministra de Trabajo Magdalena Valerio cumple con los criterios de idoneidad para ocupar la presidencia del Consejo de Estado, vacante por la renuncia de la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega. Así lo ha acreditado este jueves el Congreso de los Diputados, cuya Comisión Constitucional ha dado luz verde al nombramiento de la exministra como presidenta del órgano, que ha contado con la abstención del Partido Popular y con el 'no' de Vox.

En su comparecencia, la exministra ha reivindicado el papel de De la Vega, que comunicó su renuncia al cargo el pasado 13 de octubre con la intención de volver a su anterior puesto en la Comisión Permanente del Consejo de Estado, con lo que recuperaría la condición de vitalicia que perdió al ser nombrada presidenta, así como su sueldo anterior, superior al de la Presidencia.

La exministra ha asegurado que prevé modernizar el funcionamiento de la institución -cuya función es consultiva para con el Gobierno central- así como hacerlo más transparente y abierto a la ciudadanía. Para ello, ha pedido sosiego y discreción, sin "ser ninguna víctima". Valerio no ha encontrado mayor reparo entre el resto de grupos, ya que fue una diputada muy querida en el parlamento. No en vano, presidió la comisión del Pacto de Toledo, bajo la que se llegaron acuerdos importantes y transversales para el sistema de pensiones.

Así, las críticas han llegado desde la bancada de la derecha. No tanto por su labor, sino por la renuncia de De la Vega. El diputado de Vox José María Sánchez ha acusado a Valerio de tener un conflicto de intereses y de no contar con "las exigencias morales mínimas", introduciendo a De la Vega en una suerte de "operación" del Gobierno. También Sánchez ha asegurado que la exministra "no es" una jurista de reconocido prestigio, un argumento que también ha utilizado la diputada del PP Edurne Uriarte. Los populares, eso sí, han optado por abstenerse: pese a no estar en contra del nombramiento de Valerio, sí del movimiento de De la Vega.

Una exministra de Extremadura

Valerio también ha utilizado su exposición para hablar de sus orígenes y de hacer un repaso a su trayectoria política. Nacida en Torremocha (Cáceres) en 1959, fue ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social entre junio de 2018 y enero de 2020 en el Gobierno de Pedro Sánchez. Al frente de esta cartera, impulsó políticas sociales y de igualdad, pero no tuvo tiempo de acometer la reforma laboral aprobada por el PP en 2012.

Entre las medidas adoptadas durante los años en que fue ministra, destacan la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta 900 euros, aprobada en diciembre de 2018, o la implantación del registro de jornada laboral vigente desde mayo de 2019. En las elecciones legislativas de abril de 2019 fue reelegida diputada y en la repetición de las elecciones el 10 de noviembre, tras no formarse Gobierno, volvió a conseguir el escaño como cabeza de lista del PSOE por Guadalajara.

Valerio continuó como ministra en funciones hasta el 13 de enero de 2020, pero no repitió en el nuevo Gobierno de coalición formado por el PSOE y Unidas Podemos tras ser designada Yolanda Díaz, actual vicepresidenta, como ministra de Trabajo. En esta legislatura ha presidido en el Congreso de los Diputados la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo y ha ejercido como vocal de la Diputación Permanente y de las comisiones para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales y de la Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.