Carlos Ferrando confiesa que estuvo a punto de casarse con Sara Montiel: "La adoraba, pero nunca estuvimos enamorados"

El periodista Carlos Ferrando ha recogido en el libro La delgada línea rosa todas esas vivencias que ha tenido en más de 50 años con muchos personajes relevantes también como protagonistas. En él destripa experiencias y detalles de su vida que también ha contado en una entrevista para la revista Lecturas.

Una de las grandes revelaciones que ha hecho tiene que ver con Sara Montiel, con quien mantuvo una gran unión. "Ella era como una repetición de mi madre", ha dicho sobre la artista.

Sin embargo, la gran revelación es que casi llegan al matrimonio. "Estuve a punto de casarme con Sara Montiel", ha asegurado emocionado. Iba a ser el periodista, en lugar de Tony Hernández, la primera opción para la cantante.

"Cuando ella necesitaba dinero la primera opción fui yo, pero no lo podía consentir. La adoraba, pero nunca estuvimos enamorados. Creo que Antonia me quiso, pero Sara me mintió siempre", ha afirmado.

Además de esta confesión, Carlos Ferrando, con la ayuda de su amigo César Heinrich, habla sin pelos en la lengua sobre otros rostros conocidos como Rocío Jurado, Paloma San Basilio, Pedro Almodóvar, Imanol Arias o Xavier Sardá.