Arianna Aragón, hijastra de Carlos Sobera, habla de la relación con su padre, Rody Aragón: "Me siento muy afortunada"

Arianna Aragón fue uno de los rostros de la pequeña aventura de El precio justo que se emitió el pasado año en Telecinco junto a Carlos Sobera, su padrastro. Sin embargo, lo que muchos desconocían es que, además de esta unión con el presentador, la joven de 24 años es hija de Rody Aragón, hijo del payaso Fofó.

Inmersa en una nueva etapa profesional con el estreno de Miles Glorious en el Teatro Reina Victoria de Madrid, Arianna ha hablado de muchos detalles de su vida que tienen que ver con estos dos míticos personajes del espectáculo.

Con Sobera mantiene una gran relación, como ya es pudo ver en el programa y también palpable sobre las tablas. Precisamente gracias a él, que fue durante años dueño del Teatro Reina Victoria, la joven se siente como en casa: "Yo me he subido por allí, hasta arriba, a abajo, he estado allí, en todos lados... Y ahora lo estoy viviendo de otra manera, de la mejor".

Sobre el posible peso de llevar un apellido tan importante en el mundo del espectáculo como es Aragón, por la saga de payasos más conocida en España, Arianna lo tiene claro. "Lo llevo superbién. La verdad que me siento muy afortunada. Tengo ayuda desde muy pequeña, lo he mamado", ha dicho orgullosa.

A pesar de que siempre ha vivido junto a su madre, mantiene una estrecha relación con su familia paterna, que intenta que su carrera profesional vaya de la mejor manera posible: "El consejo máximo ha sido 'sal a disfrutar porque cuando tú te lo pasas bien la gente se lo va a pasar bien'".

Arianna Aragón se siente "muy afortunada" de tener en su vida a Carlos Sobera y a su padre. "Son dos maestros. Yo aprendo y además desde el cariño, tan cercano todo es una maravilla", ha afirmado.