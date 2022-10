Georgie Henley, protagonista de 'Las crónicas de Narnia', sufrió una infección rara que casi la mata y que "causó estragos" en su cuerpo

La actriz Georgie Henley, que interpretaba a la pequeña Lucy en Las crónicas de Narnia, ha confesado ahora que estuvo a punto de morir por una rara infección bacteriana.

A sus 27 años la artista ha contado en Instagram su dura historia: "Cuando tenía dieciocho años y estaba en mi sexta semana de universidad, contraje fascitis necrosante, una infección rara y punitiva que casi me quita la vida y causó estragos en todo mi cuerpo", explicaba.

Henley casi perdió un brazo por la infección, que le dejó numerosas cicatrices que ella misma mostraba en la imagen de Instagram junto a la que contaba su vivencia.

"Para evitar la amputación de mi mano y brazo izquierdos, recibí una cirugía invasiva extenuante y luego una cirugía reconstructiva extensa que resultó en una serie de injertos de piel y cicatrices", revelaba la joven actriz.

Sin embargo, esta es una historia de superación. "Me llevó mucho tiempo sanar tanto física como mentalmente, pero esperaba que algún día llegara el momento adecuado para hablar sobre lo que sucedió. Hoy es un comienzo", escribía la actriz en Instagram.

Trabajar en la industria del cine no ayudó a sobrellevar las secuelas de su enfermedad. "Durante los últimos nueve años he sido abierta sobre mis cicatrices en mi vida personal, pero las he ocultado por completo en cualquier contexto profesional: uso de vendajes o cubiertas, maquillaje en el set y el escenario, mangas largas cada vez que puedo ser fotografiada, pantalones para poder meterme la mano en el bolsillo...", eran algunos de los recursos que utilizaba para no mostrar sus cicatrices.

"La industria de la que formo parte a menudo se enfoca en una idea muy estrecha de lo que se considera 'perfección' estética, y me preocupaba que mis cicatrices me impidieran conseguir trabajo", explicaba Henley, lo que le provocó un estrés añadido.

"Pero mis cicatrices no son algo de lo que avergonzarse. Son un mapa del dolor que ha soportado mi cuerpo y, lo que es más importante, un recordatorio de mi supervivencia", dijo. "No afectan a mi capacidad como actriz y estoy orgullosa de ser una persona que tiene cicatrices visibles en esta industria", dejaba claro Henley.