Daniel Radcliffe confiesa que quiso seguir el ejemplo de Harrison Ford tras terminar 'Harry Potter'

Daniel Radcliffe siempre ha sido un tipo peculiar. A nadie se le escapa que, si bien es consciente de que le debe mucho al personaje de Harry Potter, uno no puede cimentar toda su carrera en un solo papel, por muy icónico que este sea. Y eso es algo de lo que ha sido muy consciente Radcliffe a lo largo de toda su carrera desde que colgara la varita en 2011 con Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 2.

Más de diez años después, el actor ha confesado en una entrevista cuál fue el plan que diseñó a raíz de terminar de dar vida al mago más famoso de la historia del cine. Durante la promoción de su última película, en la que da vida al músico y humorista Al Yankovic, Radcliffe ha desvelado que tuvo un modelo claro a seguir una vez dejó de ser Harry Potter, y no fue otro que el de Harrison Ford. Según el actor, Ford tomó una serie de decisiones valientes y arriesgadas tras dar vida a dos personajes icónicos como Indiana Jones o Han Solo, aventurándose en otro tipo de proyectos como Blade Runner o El fugitivo. Y esa es exactamente la senda que pretendía tomar.

"Era consciente de que la gente esperaba que no hiciéramos nada después de Harry Potter, que nos desvaneciéramos. Realmente quería que ese no fuera mi caso, porque sabía que me gustaba y quería hacer lo que fuera necesario para tener una carrera con longevidad", explica Radcliffe. Y fue el ejemplo de Harrison Ford lo que le impulsó a escoger papeles que en gran medida se alejaran de la imagen de Harry Potter, desde comedias románticas como Amigos de más, de terror como Cuernos o directamente comedias absurdas como Swiss Army Man o Guns Akimbo.

El actor se encuentra ahora en ese punto de su carrera en el que ha pasado el suficiente tiempo como para que la gente no vea ya al niño mago, pero no lo bastante como para que se hayan olvidado completamente de él. Radcliffe elige cuidadosamente cada papel y todo forma parte de ese intrincado plan para alcanzar la longevidad que anhela y envidia de Ford. Veremos si Weird: The Al Yankovic Story es una nueva y contundente piedra en ese camino que va construyendo.

