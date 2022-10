Cristina Medina revela el motivo por el que abandonó el grupo de WhatsApp de 'La que se avecina': "Hubo un momento peliagudo"

Entre el rodaje de los anteriores capítulos y su ausencia en la temporada 13 que se va a estrenar, hace ya algunos años que Cristina Media no está en La que se avecina. Y parece que su regreso no está tan claro, tal y como ha revelado en el pódcast Menudo cuadro.

"La que se avecina es pasado, ahora mismo no te puedo decir lo que puede pasar, pero me da la sensación de que no voy a volver", aseguró a los conductores, David Andújar y David Insua. "Puedo hacer algún capítulo, pero volver allí todos los días un chorro de horas...".

"He tenido conversaciones con Alberto Caballero para la temporada 13, cuando no estaba bien, e íbamos a hablar más adelante. Quizá cuando hablemos tengo energía y para adelante, pero ahora estoy retomando lo que me apetece: mis creaciones y mi teatro", añadió.

Además, la actriz, que recientemente ha pasado por un cáncer, contó que se había ido del grupo de WhatsApp que tiene el reparto de la serie: "Me salí porque pasó lo de Verónica [Forqué], he tenido momentos muy complicados este año, he estado muy susceptible con la enfermedad y el dolor"

Según reveló, tenía bastante relación con la fallecida intérprete y con otra de sus compañeras, Isabel Ordaz, por lo que cuando se enteró de la noticia no lo pasó bien.

"Hubo un momento peliagudo. Pasó lo de José Luis [Gil], lo de Verónica... Yo decía 'parece que esta semana ya me estoy encontrando bien' y me venía algo", relató. "Pasó lo de Verónica y, de pronto, el chat echaba humo. Y a mí cualquier comentario me hería enormemente".

"Dije 'ha sido un placer estar con vosotros todos estos años'. Es una información que yo no quería", continuó narrando sobre esta triste pérdida. "Llamé a Resines y a Ordaz y fuimos al tanatorio".