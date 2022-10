El empresario presuntamente estafado por El Pequeño Nicolás le exonera en el juicio: "Obviamente, no he sido engañado"

El empresario Javier Martínez de la Hidalga ha negado este miércoles ante la Audiencia Provincial de Madrid que Francisco Nicolás Gómez, conocido como 'El Pequeño Nicolás', se hiciera pasar por un miembro del Gobierno para estafarle, tal y como sostiene la Fiscalía en el escrito de acusación en el que reclama seis años de prisión para el joven.

"Obviamente, no he sido engañado", ha dicho el empresario en su declaración como testigo durante la segunda sesión del juicio. El hombre ha comparecido vía videoconferencia después de que ayer martes el tribunal tuviera que suspender los interrogatorios a tres testigos --incluido él y su mujer-- porque no acudieron a la Audiencia Provincial de Madrid.

Este miércoles, al inicio de la sesión, el tribunal ha indicado que se les había informado de que el empresario no reside en Madrid y que, en la actualidad, tiene "problemas de desplazamiento", por lo que permitieron que declarara por vía telemática.

Martínez de la Hidalga ha asegurado que "tenía confianza total de que Nicolás era un personaje confiable". Ha manifestado que le consideraba un "genio precoz" que "estaba en la cresta de la ola" --"o al menos hacía el papel muy bien"-- y "una persona muy cualificada".

Preguntado por la Abogacía del Estado sobre si Gómez Iglesias se presentaba como representante del Ejecutivo, el empresario ha dicho que "teóricamente era participante en el Gobierno, en el CNI, amigo de ellos".

Luego, a preguntas de la acusación popular que ejerce Podemos de si Francisco Nicolás "colaboraba con el Gobierno", el hombre ha asegurado que "no era que colaborara oficialmente". "Era amigo", ha señalado tras incidir en que el joven llevaba siempre un álbum con fotos en el que aparecía con "personas importantes".

La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden para 'El Pequeño Nicolás' la pena de seis años de prisión por presuntos delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de funciones públicas. El fiscal, además, solicita la inhabilitación especial para el sufragio pasivo y multa de 18.000 euros. La acusación popular de Podemos, por su parte, reclamó 12 años de cárcel.

25.000 euros de adelanto por la venta

El empresario, que en un principio no ha recordado haber prestado declaración en los Juzgados de Plaza de Castilla, ha relatado que tenía previsto vender la finca de 'La Alamedilla', en Toledo, y que Gómez Iglesias se llevara una comisión del 5% de la operación. La venta estaba estimada en unos 18 millones de euros; es decir unos 900.000 euros. Según ha subrayado, el pago de la comisión era "algo normal".

En el marco de su declaración, ha explicado que --tal y como recoge el escrito de Fiscalía-- ambos acudieron al banco y salieron de allí con 25.000 euros en efectivo que acabaron en manos de 'El Pequeño Nicolás'.

El Ministerio Público cree que el joven intentó hacerse con los 300.000 euros que había en la cuenta que el empresario tenía con su mujer, pero que --al no ser posible la transferencia-- pidió 25.000 euros en efectivo, que es el monto que le permitieron retirar. A la pregunta de si tenía previsto sacar más dinero, el hombre a dicho que le daba igual.

"Yo fui a adelantarle una cantidad para la venta de la finca", ha manifestado, al tiempo que ha indicado que se trató de una provisión de fondos para los gastos que tuviera Gómez Iglesias en su gestión. Según ha precisado, aquel día no tuvo intención de darle los 300.000 euros en concepto de comisión porque eso sería "una comisión muy pequeña".

Al hilo, ha explicado que luego desde el banco llamaron a su mujer advirtiéndole de que sospechaban de la operación y que fue ella quien le pidió que se comunicara con 'El Pequeño Nicolás' para pedirle que le devolviera el dinero.

El trabajador de la sucursal bancaria sospechó de Gómez Iglesias al escucharle hacer una llamada telefónica en la que peguntó por Soraya. "Pero no sé si era (la entonces vicepresidenta del Ejecutivo) Soraya Sáez de Santamaría", dijo en la sesión del juicio de ayer. Este miércoles, Martínez de la Hidalga ha asegurado que no llegó a escuchar aquella supuesta conversación de Francisco Nicolás con la número dos del Gobierno.

Insiste que le devolvió el dinero

El empresario ha relatado que, tras su petición, el joven le entregó ese mismo día parte del importe --unos 10.000 euros--. "Me dijo que el resto estaba en una caja del servicio secreto", ha añadido. El empresario no ha podido precisar si el sobre en el que le entregó ese dinero tenía o no sello del Gobierno. "No recuerdo", ha dicho.

Ese mismo día, Martínez de la Hidalga fue interceptado por la Policía, quien le avisó de que podía estar siendo víctima de una estafa. El hombre entregó a los agentes un documento que Gómez Iglesias le había dado, aunque ha dicho que no llegó a leerlo y que no sabe ni qué contenía ni si tenía membrete oficial.

"(Francisco Nicolás) me dijo que era un signo de apoyo del Gobierno", ha añadido. Según ha dicho, llegó a creer que se podía tratar de algún reconocimiento o "medalla" que le daría el Ejecutivo por su trayectoria profesional y por ser un "ciudadano ejemplar". Preguntado sobre si era posible que el Ejecutivo le fuese a ayudar con un supuesto expediente que tenía en Hacienda, ha dicho que no.

Martínez de la Hidalga ha insistido en que no se ha sentido engañado y ha dicho que, incluso, un abogado "amigo" le llamó "de parte de la madre (de Francisco Nicolás) diciendo que se responsabilizaba del dinero que faltaba". Esto, sin embargo, no fue necesario porque, según ha relatado, que el joven le entregó el resto de los 25.000 euros.

Otros testigos

Este miércoles, también ha declarado el que fuera abogado de Martínez Hidalga en 2014, quien ha negado la estafa. El letrado, que ha comparecido como testigo, ha relatado que llegó a mantener reuniones con 'El Pequeño Nicolás' y que no le consta que el acusado mencionara que había un posible comprador de Guinea Ecuatorial, aunque ha indicado que no estuvo presente en "todas las gestiones".

Preguntado sobre si no sospechaba de la "falta de experiencia" de Francisco Nicolás, el hombre ha incidido en que para vender una propiedad como la finca de Toledo "lo que menos necesitas es experiencia" porque lo necesario es "relaciones económicas y sociales".

Asimismo, han comparecido dos trabajadores de la copístería en la que los agentes de Policía vieron a Gómez Iglesias imprimir documentación con membrete del Gobierno. Han confirmado que el joven estuvo en el establecimiento, pero no han aportado detalles sobre sus gestiones.

El juicio continúa el 7 de noviembre

Este miércoles estaba previsto que declarara también la mujer de Martínez de la Hidalga, pero por razones de salud no ha podido comparecer vía videoconferencia. El tribunal ha fijado para el próximo 7 de noviembre su testifical y la de los peritos.

Según el calendario, ese mismo día deberá declarar 'El Pequeño Nicolás', quien pidió comparecer al final del juicio. A la salida de la sesión de este miércoles, el joven ha dicho que está "muy contento" y "más optimista". "Se han desmontado muchas de las acusaciones", ha señalado.