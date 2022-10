La pareja de la secuestradora de Basurto dice que fue engañado: pensaba que iba a ser padre y tenía ropa y biberones para su futura hija

La expareja de la secuestradora de Basurto ha asegurado este martes que él no estaba al tanto del secuestro y que él pensaba que iba a ser padre, así lo ha asegurado al Programa de Ana Rosa. Además, ha afirmado que ya tenía todos los complementos para su futura hija y que no tenía conocimiento sobre ningún aborto. "Soy una víctima, todos somos víctimas, incluso ella a saber, no sabemos exactamente hasta que tengamos una valoración médica", ha lamentado.

El hombre ha confirmado que ya no son pareja y ha lamentado haberse enterado por los medios de comunicación. "Me enteré igual que vosotros, si he sido el último en enterarse, me enteré por la prensa".

Asimismo, ha contado al programa que Mireia "llevaba unos 8 o 9 meses diciendo que estaba embarazada", incluso ha asegurado que se iba a tatuar el nombre de su futura hija, Guida. "Me dijo que era niña, menos mal que no me tatué su nombre", ha manifestado. Ha hecho hincapié en que han gastado cerca de 2.000 euros en "ropa, sacaleches, biberones o pañales" y solo les faltaba comprar el carrito.

El hombre ha explicado que con su hija, de una anterior relación, Mireia tenía una buena relación, además, ha recordado que al "niño que secuestró supuestamente también lo cuidó muy bien". Ha confirmado que todas las cosas de la chica se las ha llevado la policía y lo que quedó está en un trastero.

Por su parte, les ha pedido perdón a los padres del bebé secuestrado y no han presentado cargos, pero ha manifestado que sus padres están devastados por todo lo ocurrido.

"No quiero saber nada, bastante nos ha salpicado a todos, no solo a la familia, también donde estoy estudiando, a un montón de gente del barrio que nos conoce y nos ha regalado ropita, nos han regalado de todo...", ha concluido. Tan solo ha tenido una conversación con Mireia, pero la mujer le ha dicho que no sabía por qué lo había hecho.