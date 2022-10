Kiko Rivera recibe el alta hospitalaria tres días después de sufrir un ictus

Kiko Rivera ha sido dado de alta poco antes de las 15 horas de este lunes en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde ingresó la madrugada del pasado viernes tras sufrir un ictus.

Fuentes cercanas a la familia han explicado que el hijo de Isabel Pantoja ya se encuentra en su domicilio de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), donde seguirá con su recuperación pendiente del tratamiento necesario y las revisiones que tenga que pasar.

Rivera fue ingresado tras sufrir un ictus cuando se encontraba en su domicilio, y tras tener fuertes dolores de cabeza fue derivado de urgencia al hospital sevillano.

Con 38 años, sufre de ácido úrico y diabetes tipo 1, de modo que precisa insulina de forma regular, aunque no tenía antecedentes hasta el momento de este accidente cerebrovascular.

Afortunadamente, en estos más de tres días de ingreso ha estado muy arropado, pues ha contado con la ayuda de su mujer, Irene Rosales. También ha recibido la visita de su prima, Anabel Pantoja, así como las llamadas de otros familiares como sus hermanos, Cayetano e Isa.

"Estamos intentando que lo vean pocas personas para no ponerse nervioso, que la tensión no le suba", aseguró su esposa. Aun así, a pesar de su distanciamiento, incluso Isabel Pantoja le llamó para interesarse por su estado de salud: "Le he dicho que no se puede entrar, pero es su hijo y tiene que estar aquí. Sé que va a estar al lado de Kiko".