Kiko Rivera se encuentra "estable y tranquilo" tras sufrir un ictus el pasado viernes. El DJ continúa ingresado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde su mujer, Irene Rosales, le ha estado acompañando todo el fin de semana.

El hijo de Isabel Pantoja ya ha recibido varias visitas, como la de su prima Anabel, con la que se fundió en un tierno abrazo este domingo. También cuenta con el apoyo de otros de sus familiares, como Cayetano Rivera o Isa Pantoja, la cual ha asegurado este lunes que aún no ha podido ir a verle.

"Estamos intentando que lo vean pocas personas para no ponerse nervioso, que la tensión no le suba", aseguró su esposa. Aun así, a pesar de su distanciamiento, incluso la tonadillera ha llamado para interesarse por su estado de salud: "Le he dicho que no se puede entrar, pero es su hijo y tiene que estar aquí. Sé que va a estar al lado de Kiko".

A pesar de estar ingresado, Kiko Rivera no ha dejado de utilizar las redes sociales, pues compartió algunas imágenes desde la cama en las que agradecía las muestras de apoyo recibidas y daba un cariñoso mensaje en especial a su mujer.

Pero este lunes, ha vuelto a pronunciarse a través de Instagram, esta vez para mostrar su tristeza al reflexionar sobre lo que le ha pasado: "Empiezo a asimilar lo que me ha ocurrido y, aunque voy mejorando, no puedo dejar de estar triste".

"He tenido y tengo mucho tiempo para pensar y mi vida ya no volverá a ser la misma. Y, para darle un poco de humor (aunque sin muchas ganas), he vuelto a nacer y va y me toca la misma cara de siempre", se ha intentado reír. "Vuelvo a dar la gracias a todos los que me habéis escrito de alguna forma u otra. De verdad os lo agradezco todo. Espero pronto estar en mi casa y poder abrazar a mis hijos, es lo que más deseo en este mundo".