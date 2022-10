Desvelan dónde está Isabel Pantoja y por qué no ha ido a ver al hospital a su hijo, Kiko Rivera

Francisco José Rivera Pantoja -Kiko Rivera- sigue ingresado "estable y tranquilo", según su esposa, Irene Rosales, en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, tras sufrir un ictus cuando se encontraba en su domicilio en la cercana localidad de Castilleja de la Cuesta.

El hijo de Isabel Pantoja se sintió mal durante la madrugada, con fuertes dolores de cabeza y, tras ser atendido en el centro de salud de la misma localidad, fue derivado de urgencia al hospital sevillano, que tiene una unidad específica en este tipo de accidentes cerebrovasculares.

Irene Rosales dijo a los periodistas a las puertas del centro hospitalario que no es recomendable que reciba más visitas más que la suya. "Estamos intentando que lo vean pocas personas para no ponerse nervioso, que la tensión no le suba".

Confirmó que su madre, la cantante Isabel Pantoja, la ha llamado para informarse de las condiciones para visitarle y de su estado de salud.

"Le he dicho que no se puede entrar, pero es su hijo y tiene que estar aquí. Sé que va a estar al lado de Kiko", dijo, aunque en estos momentos está en observación y solo se le puede visitar en los horarios establecidos y solo una persona.

Este domingo, solo horas después de esas declaraciones de su nuera, han desvelado por qué, efectivamente, la cantante no se ha personado en el centro hospitalario. "Si no ha ido no ha sido por ella, sino por recomendación médica", ha asegurado Beatriz Cortázar en Fiesta.

Palabras que luego ha confirmado Luis Rollán, que, además, ha desvelado que "ha habido videollamadas" entre madre e hijo. "No hubo ataque de ansiedad, pero sí mucha tensión por parte de él, por eso los médicos desaconsejan en reencuentro", ha dicho el periodista acerca del momento en el que se produjo esa conversación.

"Sigue en contacto con médicos y facultativos", para conocer la última hora y las novedades sobre el estado de salud de su hijo, han señalado.

Además, han desvelado dónde se encuentra actualmente la tonadillera, hasta ahora toda una incógnita. "Está en la casa de una buena amiga, muy cerca del hospital" donde está ingresado Kiko Rivera.