El pasado viernes, los medios de comunicación se hacían eco del ictus que había sufrido Kiko Rivera y, aunque en un primer momento parecía bastante grave, todo parece haber quedado en un susto. Este lunes, Isa Pantoja se ha sentado en el Club Social de El programa de Ana Rosa para contar cómo vivió la afección de su hermano.

Desde un primer momento, Irene Rosales compareció ante los medios para explicar que solo ella entraría a visitar a su marido en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde fue ingresado tras sufrir el ictus, pues el DJ tenía que "estar tranquilo".

Antonio Rossi, además, ha señalado que Kiko "va a necesitar rehabilitación para recuperar la completa movilidad del cuerpo que tenía antes de sufrir el ictus". De la misma manera, el colaborador ha agregado que el médico que está tratando al DJ "solo habla con Irene Rosales".

Además, Rossi ha agregado que ha sido Irene Rosales quien ha decidido que Kiko no reciba la visita de sus familiares. "No es lo mismo que el médico decida que el paciente no puede recibir visitas", ha señalado Ana Rosa Quintana, a lo que Rossi ha apuntado que Isabel Pantoja sí habría hablado con Kiko.

Isa Pantoja ha destacado que su madre sí quiere ir a ver a Kiko, pero sabe si el artista quiere ver a la tonadillera. "Irene me ha dicho que nuestra visita, la mía y la de mi madre, le alterarían mucho y que ahora es mejor que esté tranquilo porque está hospitalizado. Hay que esperar a que salga y él quiera hablar con nosotros. Por prudencia, una tampoco sabe qué hacer", ha apuntado la joven.

Sin embargo, Isa ha señalado que ella y Kiko son muy diferentes y que, al contrario que al DJ, ella sí querría ver a su familia, "independientemente de lo que haya pasado": "No le voy a alterar ni a decirle 'oye, vamos a hablar del problema que hemos tenido'. Simplemente quería darle un abrazo".

"Quiero explicar que todo pasó a las 3:30 horas. Yo me levanto a las 7:30 horas para llevar a mi hijo al colegio. Yo no sé absolutamente nada de todo esto, me enteré a las 9:50 horas por un amigo mío que me dice que a mi hermano le ha dado un ictus. Se me vino el mundo abajo, estaba en el gimnasio y, directamente, me fui a mi casa para ponerme en contacto con todo el mundo", ha detallado Isa Pantoja.

"En un principio, me asusto porque como no consigo hablar con nadie, pienso que a lo mejor ha sido ahora y por eso no me dicen nada. O que a lo mejor no había sido para tanto, porque si no me habían avisado... Pero me da igual que haya sido menos grave, que le estén quitando importancia lo que sea. A mi hermano le ha dado un ictus y a mí me tienen que avisar", ha agregado la joven.

Respecto a Isabel Pantoja, la joven ha apuntado que no iba a comentar cuándo ni cómo se enteró la tonadillera de la enfermedad del DJ: "Yo también tengo un hijo y a mí me duele mi madre. No voy a permitir que se la cuestione porque, de verdad, lo está pasando muy mal porque quiere ir".

Finalmente, la joven ha agregado que no fue Irene Rosales, sino otra persona, quien le confirmó la veracidad de la noticia. "Los amigos de mi hermano me llamaron, preocupados, les di la explicación que tenía porque yo no tenía ninguna información. Con esto, me fui al hospital porque quería ver cómo estaba mi hermano. Es cuando me entero de que hay una visita a las 13:00 horas y a las 20:00 horas y que solo puede entrar Irene. Ella me llamó y me dijo que Kiko había hecho una videollamada con mi madre y se había alterado y que lo mejor era que no fuéramos".