Fani Carbajo sorprende con nuevo color de pelo: "Me va a ayudar a subir el ánimo"

Con la llegada del otoño, mucha gente se decide por transformar su imagen. Así le ha pasado a Fani Carbajo, que está pasando un momento personal muy malo por problemas en su negocio y para volver a ser madre. La influencer ha cambiado de look para enfrentarse a esta etapa.

Fani ha vuelto a su característico flequillo pero ha sorprendido a todos con un nuevo color de pelo. La exconcursante de Supervivientes ha decidido tintarse el cabello de morado gracias a unos tonos violáceos. Y no solo eso, también se ha deshecho de sus extensiones.

"Me he propuesto cuidarme más, arreglarme más y verme más guapa. Por eso se empieza: estoy un poco mejor de ánimos, no al 100%, pero este cambio me va a ayudar a decir 'venga, hasta arriba'", ha confesado Carbajo en su canal de Mtmad.

Fani Carbajo y Christopher. GTRES

El mismo día que Fani grabó la transformación para su canal, también apareció en la alfombra roja de la película Black Adam, cuyo preestreno se celebró en Madrid. Allí se pudo apreciar, aunque ligeramente, su cambio de look.

Como es habitual en ella, Fani ha compartido con sus seguidores este cambio después de hacerles partícipes de su boda y de su acercamiento a la fecundación in vitro para ser madre, sueño que ya ha dejado a un lado.