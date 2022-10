Lucía Villalón, de nuevo en el hospital con su bebé de dos meses: "Se me rompe el corazón"

La periodista Lucía Villalón y el futbolista Gonzalo Melero continúan viviendo su momento más duro. El pasado 29 de agosto se convirtieron en padres por primera vez con la llegada de Diego. Sin embargo, el pequeño nació con gastrosquisis, es decir, con los intestinos fuera del abdomen.

Durante los primeros días, el bebé se tuvo que someter a varias intervenciones, hasta que hace apenas un mes recibieron el alta hospitalario. A pesar de que creían que su infierno había acabado, no ha sido así.

Este fin de semana, mientras Gonzalo Melero hacía su primer gol con la UD Almería, por supuesto dedicado a Diego, Lucía se encontraba con el pequeño ingresado de nuevo en el hospital, tal y como ha confesado en sus redes sociales.

"Nosotros pensábamos que la pesadilla se había terminado pero nadie dijo que sería fácil. Como siempre digo: 'siempre pasan cosas', y cosas nos han pasado… Muchas…", ha asegurado Villalón. Además, ha confirmado que "ya está mejor, ya ha empezado a comer de nuevo y parece que su intestino está mejor".

"Qué mal lo hemos pasado, qué penita da verle así y qué cruel me parece todo... Se me rompe el corazón", ha añadido la mamá de Diego, que junto con él está sacando fuerzas de donde no hay para poder superar este duro bache.