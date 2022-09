Lucía Villalón estremece con el relato del "susto horrible" por la salud de su bebé: "Por primera vez sentí miedo de perder a mi hijo"

Desde que diera a luz al pequeño Diego, Lucía Villalón y su pareja, el futbolista Diego Melero, viven continuamente en vilo por la salud del bebé.

Fue la propia periodista la que anunciaba, a través de las redes sociales, que el pequeño había sido sometido a una primera intervención, de la que ya eran conocedores, y que en los siguientes días tendría lugar otra, que ya se ha realizado.

La periodista subió un vídeo a su perfil de Instagram donde la podíamos ver junto al bebé en brazos comentando la última hora de su estado de salud. "Yo, absolutamente agotada... ÉL, absolutamente perfecto... Primera vez en mis brazos... A este campeón le pudieron operar por segunda vez, le introdujeron los intestinos en la tripita... y ahora está peleando para que funcionen", escribió Lucía.

Aunque todo salió bien, un contratiempo hizo que saltaran las alarmas y que Lucía y su pareja sintieran miedo por perder a su bebé. Así lo ha relatado ella misma en su perfil de Instagram.

"El pasado viernes hicimos el primer intento de extubarle y no salió bien porque tenía un edema en la glotis y no podía respirar, se ahogaba. Fue, sin ninguna duda, el peor día de mi vida", explica la comunicadora, con una foto de su bebé y sus padres siempre dándole amor.

"Una piedra en el camino que, yo como madre, no voy a olvidar jamás. Por primera vez sentí miedo de perder a mi hijo y no hay nada más espantoso que eso", afirma.

"Os cuento esto porque las cosas no salen como uno quiere, todo iba increíble después de la segunda operación de la tripita y estábamos muy animados, pero siempre puede haber contratiempos, riesgos y sustos horribles… Pero aquí seguimos luchando y aprendiendo y ya vamos a por el siguiente reto: poder comer leche materna por la sondita y que el intestino empiece a tolerarla", relata.

Lucía quiere dar las gracias a todos por el apoyo y no se olvida tampoco de los sanitarios del Hospital La Paz, en Madrid: "Estamos rodeados de profesionales y personas extraordinarias".

Hay que recordar que, cuando anunció su embarazo, Lucía avanzó los problemas del bebé. "Estamos de 14 semanas y le acaban de diagnosticar gastrosquisis, algo de lo que no habíamos oído hablar jamás, pero en lo que nos vamos a hacer expertos!! Al parecer no se le ha cerrado bien la pared abdominal y tiene parte de los intestinos fuera de su cuerpecito… hay que rezar para que no vaya a más y ya sabemos que no se va a arreglar por sí solo; tendrá que nacer antes de tiempo, por cesárea y le tendrán que operar nada más nacer…", contó en su perfil de Instagram.