Angy Fernández revela, tras pasar unos días en el hospital, que tiene la enfermedad de Crohn: "Me han atiborrado a antibióticos"

Angy Fernández no pasa por su mejor momento. La actriz se vio obligada a acudir al hospital por un fuerte malestar que le hizo creer que podía tener "apendicitis o gases". Por ello, la joven ha permanecido ingresada y ya ha comunicado a sus seguidores la enfermedad que le han diagnosticado.

"Night in the hospital, porque una no sabe si tiene apendicitis o gases, pero puede ser lo primero", comenzó diciendo Fernández en sus redes sociales durante la madrugada del pasado sábado.

Horas después, Angy ha compartido el diagnóstico. Finalmente tiene problemas en el aparato digestivo y es que, en realidad, padece la enfermedad de Crohn, que tampoco le ha sorprendido mucho porque al ser celiaca, "más posibilidades había". "Me ingresaron para cebarme a antibióticos y que no se extienda la infección", dijo la actriz con humor.

Angy Fernández desde el hospital. angynas / INSTAGRAM

La enfermedad de Crohn se traduce generalmente en una inflamación del extremo inferior del intestino delgado y el comienzo del grueso. En algunos casos incluso puede manifestarse fuera del propio aparato digestivo en zonas como la piel o el hígado.

Tras este susto, Angy Fernández ya se encuentra en su casa. "Ya he salido del hospital. Me encuentro mucho mejor. Gracias a las enfermeras y doctores que me han atendido tan bien. Sois unos currantes", ha confirmado.