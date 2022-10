'Culturas 2', el reto de un nuevo magacín apto para raros

"La normalidad no existe. Lo que llamamos normalidad no es más que una media estadística de todos los valores. Y no debe haber una sola persona en la tierra que atine con esa media estadística en cada uno de sus parámetros. Todos somos divergentes en algo. Lo normal, es ser raro. Lo normal, es una panoplia de raros". Rosa Montero abre los ojos ante la malentendida normalidad en la primera entrevista de 'Culturas 2'. Un reluciente magacín de Televisión Española que, a priori, está hecho para raros. De hecho, le han puesto el apellido de "cultural" tal vez para diferenciarse de lo que representa la palabra magacín en la tele de hoy.

Aunque, en realidad, los magacines siempre fueron una revista atenta a la cultura como motor de la curiosidad social. Antes de que todo se convirtiera en un debate hacia ninguna parte. Antes de que interiorizáramos esa falsa normalidad que, a menudo, obliga a los programas a reproducir patrones o "el espectador no reconocerá" y, entonces, el espacio no funcionará. Así que hay que tirar siempre de los mismos contertulios "populares", de los mismos temas "de impacto", de los mismos artistas "famosos", de aquellos que hablan de lo que es normal y no. Como consecuencia, nos hemos ido olvidando que la televisión no es sólo reconocer, sobre todo es descubrir. Y, claro, el espectador se acaba marchando con su curiosidad a otra parte, donde se sienta más representado.

Pero La 2 mantiene despierta la curiosidad. Estos últimos años incluso la ha potenciado, con propuestas que entienden que la cultura llega mejor a todos los públicos desde esa motivadora mirada joven. Juventud sin edad, que no divide entre raros y normales. Al contrario, aprende y valora todas esas rarezas que nos hacen singulares. Lo consigue con formatos de televisión creativa pura, que van de la vanguardia hipster de Órbita Laika a la modernidad eterna de Saber y Ganar.

La 2 documenta su tiempo y da perspectiva al pasado para entendernos mejor cómo somos a través de una familia de programas que suelen desprender un punto atemporal. Ahí había un problema: al canal le faltaba un programa diario pegado a la actualidad, que sirviera de faro para organizar toda la oferta de su programación a la vez que enfocara la agenda cultural de lo que sucede a diario y que suele quedarse fuera de la pantalla tradicional. Toda la creación artística que existe y que desconocemos, pues escapa a los medios de comunicación. Más aún si no tiene cabeza de cartel reconocido y, por tanto, no tiene tirón mediático. Porque no se le da la oportunidad, claro. Una espiral perturbadora.

Culturas 2, presentado por Paula Sainz-Pardo, dirigido por Miguel Ángel Hoyos y realizado por Juan Soria, cubre ese hueco que andaba necesitando La 2 de un magacín de producción propia con la aspiración de llegar donde otros ni siquiera lo pueden intentar y divulgar (y documentar) la ebullición artística desde el corazón de los estudios de RTVE. De hecho, la propia escenografía, que mezcla artesanales azulejos y técnicos leds, deja entrever la gran puerta real del plató abierta. Que no sea sólo un metafórico punto de fuga y sirva para que sucedan cosas que impulsen la sensación de un programa vivo. Porque el reto será desmontar en el ojo del espectador el susto de que los magacines llamados culturales son previsibles por intensos. La cultura bien enfocada no es impostura. Nada que ver. La tele lo lleva demostrando desde que es tele. Y Culturales 2 no es una cuota de televisión pública, es un espacio vital para ordenar ideas en La 2 y desde La 2. Un formato que transmite esa ilusión de lo nuevo, de lo recién empapelado, de ese momento que crees que puedes remover dinámicas hasta crear un punto de encuentro único. O, mejor dicho, un punto de encuentro raro.