'Los Lobos' hablan del final de '¡Boom!': "Se va un pedazo de nuestra vida"

Son historia de ¡Boom! y de la televisión en España. Valentín, Manu, Erundino y Alberto, o lo que es lo mismo, Los Lobos, ganaron el 8 de julio de 2019 casi siete millones de euros (6.689.700€), consiguiendo entrar en el Libro Guinness de los récords por ser los concursantes que han ganado más dinero en un concurso de televisión con continuidad.

Pero tienen otro récord Guinness más, el de mayor permanencia en un concurso de televisión con 505 participaciones en 2 años y dos meses, que fue el tiempo que necesitaron para acumular 2.509.700 euros y llevarse el bote con 4.130.000€.

La noticia de la retirada del concurso de la parrilla de Antena 3 se anunció hace tiempo, pero su repentina desaparición de la programación diaria de la cadena para dejar hueco al magazine de Sonsoles Ónega sí que ha sido una sorpresa para ellos y para los seguidores de ¡Boom!

Juanra Bonet, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

Los cuatro concursantes han comentado con 20 Minutos cómo están viviendo la desaparición del programa que les marcó sus vidas, tanto emocional como económicamente, recordando sus mejores momentos en el concurso presentado por Juanra Bonet.

¿Qué os parece que ya no podáis ver más ¡Boom! a partir del lunes 24 de octubre?Erundino: Me da mucha pena. Como cuando se cierra cualquier capítulo de tu vida que te ha dado muchas más alegrías que malos ratos.

Manu: Me produce una pena inmensa. El anuncio me ha pillado por sorpresa, creía que el programa tenía sus últimas grabaciones en estas fechas y que se despediría en noviembre, pero me ha cogido con el pie cambiado. La tristeza que siento es grande porque se va un pedazo de mi vida, de nuestra vida como Los Lobos, muy importante. Allí pasamos dos años increíbles, conociendo a unos estupendos profesionales, pero, sobre todo, a unas magníficas personas que son los miembros del equipo de Gestmusic que trabajan en el día a día del concurso, y estrechando lazos entre nosotros mismos, Los Lobos. El 25% de los ocho años que ha permanecido ¡Boom! en antena hemos estado ahí. Se dice pronto. La huella en lo emocional y en lo anímico es indudable, por eso algo se te muere por dentro cuando un formato que funciona, que se ha ido renovando, y que no estaba muerto ni mucho menos, y podía dar mucho de sí todavía, desaparezca de esta manera.

Valentín: Me produce sensación de vacío. ¡Boom! forma parte de mi vida reciente y gracias al concurso cambió completamente. Para mí hay un antes y un después tras la participación en el concurso y saber que se acaba me entristece, supone perder un referente. Aunque últimamente no lo seguía a diario, me gustaba verlo, era como mirar las fotos de un viaje feliz y volver a revivir aquel lugar donde lo pasamos tan bien.

Alberto: Me parece mal. Ya se había anunciado en su día que el programa se dejaba de grabar a finales de este mes de octubre, por lo que estábamos preparados para disfrutar un mes más de sus últimos momentos. Esta abrupta despedida me provoca una sensación de orfandad sobrevenida que, de todos modos, tendré que aceptar.

¿Qué es lo que más pena os da de su final?Erundino: ¡Boom! se merecía un final más respetuoso porque ha dado muchísimo a sus seguidores y a su cadena. Ahora le tocaba recibir más cariño y respeto de una manera reconocible. Como lo siento parte mía, me entristece ese trato poco cariñoso, poco oportuno, poco protocolario o elegante. Me gustaría que la televisión no se comportara así con ella misma... qué poco amor propio, ¿no os parece? Al margen de eso, y más que pena, me preocupa el futuro laboral los trabajadores de ¡Boom!

Manu: Que la televisión no tiene memoria. Antena 3 puede presumir de tener dos Guinness World Records gracias a ¡Boom! No sé yo si habrá alguna otra cadena en España que pueda decir lo mismo. Y lo que me da pena es que se haya precipitado este final en lugar de darle la dignidad que merece por todo lo que le ha dado a Antena 3. Hizo subir la franja de las ocho de la tarde hasta poder competir de tú a tú contra Pasapalabra cuando estaba en Telecinco, le ha ido proporcionando, a lo largo de estos años, mucho más de lo que Atresmedia habría podido esperar. Momentos únicos, maravillosos, que son historia de la televisión, no solo española, sino mundial. Por todo esto, una vez decidido su final (para el que no existen razones objetivas), lo mínimo habría sido orquestar un final por todo lo alto, algo apoteósico para despedir un formato tan mítico que es historia de la televisión mundial por sus dos Guinness World Records.

Valentín: Cuando algo se acaba, siempre deja una sensación de pérdida y desasosiego. En lo que más pienso es en los trabajadores del programa. Para mí no deja de ser el cierre de una etapa muy importante de mi vida que pasará a ser una añoranza y un excelente recuerdo, pero lo que más me entristece y me conmueve es pensar en el grupo humano que hay detrás del programa, en todos los trabajadores que lo hacen posible, todos grandes profesionales y excelentes personas que nos ayudaron muchísimo durante las grabaciones y que hicieron posible que nos sintiéramos como en casa. Echaré mucho de menos a todos a los que hemos conocido, con los que hemos convivido tanto tiempo y con los que llegamos a tener una relación de amistad. A todos con los que hemos compartido tantos momentos de intensidad, de alegrías, de tensión, de incertidumbres. Saber que tienen que buscar otros proyectos, verse abocados a la incertidumbre y saber que para muchos supone perder el empleo e irse al paro, me provoca malestar e impotencia.

Alberto: Que no se haya despedido a lo grande, con una mayor audiencia. El cambio de hora de ¡Boom! cuando Antena 3 comenzó a emitir Pasapalabra supuso un duro golpe para el programa, pues las audiencias son muy fieles, y un simple adelanto de una hora acarreó la pérdida de la mitad de la audiencia que conseguía a diario cuando participábamos Los Lobos



'Los Lobos', en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

¿Qué será lo que más echaréis de menos del concurso?Erundino: Mi visión del concurso es más la de 'propietario' que la de su espectador. Desde el día que salimos de allí lo que echo de menos, por encima de todo, es el formar parte activa de una creación muy bonita. Y echo de menos a la gente con la que tuvimos un trato profesional, pero muy cercano durante 26 meses, con la que creábamos un producto cultural y de entretenimiento de calidad.

Manu: Los encuentros con los demás Lobos en el hotel. Esas cenas y esos desayunos jalonados de conversaciones en las que se hablaba de todo un poco, de cosas interesantes que luego se pueden convertir en preguntas, o de cosillas nuestras, o tonterías varias. Esa camaradería. Y la misma camaradería y el buen rollo con cada miembro del equipo del programa cuando llegábamos a plató, el contarte las cosas que han pasado desde la última vez que nos vimos, esos abrazos tan reconfortantes como necesarios con gente que ya se ha convertido en amiga.

Esos ratillos entre cachondeo y nervios en la trastienda del plató, poniéndonos los micros y bromeando con Juanra y el equipo rival. Por supuesto, subir por aquella mítica escalinata al plató, mi sitio en el atril, el tercero del lado azul (me encantaba ver el mundo desde allí), y la adrenalina de que te lancen una pregunta y empiece todo. Y, cómo no, esas gafas y, sobre todo, esos alicates que durante 26 meses formaban una prolongación de mis manos.

Valentín: Echaré de menos volver de vez en cuando a grabar programas especiales y reencontrarme con los compañeros compitiendo otra vez, revivir la tensión del concurso, ser cómplices, contestar preguntas, enfrentarnos juntos al reto de resolver las pruebas, eso era magnífico. También no poder volver a ver a Juanra y al resto del equipo del programa que ya eran parte de nuestra vida.

Alberto: Cuando nos llevamos el bote tras tantos meses concursando ya eché de menos los desplazamientos, el ajetreo, el contacto con los compañeros y con el equipo de Gestmusic, la tensión de cada programa... Tres años después todo aquello pasó, así que lo que echaré de menos es todo el concurso en sí, pues tenía la 'mala costumbre' de verlo a diario.

¿Habéis comentado este tema entre vosotros?Erundino: No hemos dejado de comentar todo esto ni un solo segundo. Y sospecho (o mejor, sé) que todos sentimos algo muy parecido.

Manu: Coincidimos en la pena que nos da que ¡Boom! llegue a su fin y que lo haga de esta manera.

Valentín: Sí, recientemente nos hemos visto en Úbeda y, como se hablaba en los medios de esta posibilidad del fin del programa, lo hemos comentado. Creo que compartimos esta sensación de sorpresa, de pena y de desagrado por un final tan abrupto.

Alberto: Sí, lo comentamos en su día, cuando anunciaron el fin de ¡Boom!

¿Habéis podido hablarlo con Juanra Bonet?Erundino: No, pero espero hacerlo. Al igual que con otros de los responsables de que ¡Boom! fuera un concursazo.

Manu: Contesté al tuit en el que anunciaba, con su elegancia habitual y con mucho sentido del humor, que quedaban ya poquitas grabaciones.

Valentín: Sí, hace un mes estuve en el plató grabando un programa especial y tuve la oportunidad de verle, cambiar impresiones y darle un fuerte abrazo. Considero a Juanra un buen amigo, es un gran profesional que nos ayudó muchísimo durante nuestro paso por el programa, un hombre muy inteligente y sensible, un buen tipo al que estimo mucho. En ese momento ya se sabía que se acababa, pero desde entonces se han precipitado las cosas.

Alberto: No, la verdad es que, aunque nos llevamos estupendamente cuando coincidimos, no tengo contacto alguno con él, salvo en las ocasiones en que he ido a grabar algún programa especial.

Récord Guinness de Los lobos, en '¡Boom!'. 20minutos | ATRESMEDIA

¿Cuáles fueron vuestros mejores momentos en el concurso?Erundino: Mi mejor recuerdo es el de un crecimiento continuo. Empiezas por simple azar sin tener ni idea de nada de lo que allí vives, y acabas habiendo transformado tu vida (personal y profesional) de arriba a abajo. Por el camino, infinidad de personas y de experiencias que me hicieron entender poco a poco cada pieza de la maquinaria de la televisión y de cómo se construye un programa para que esté vivo y genere pasión. Y, sobre todo, que nos hicieron entender cuál era nuestro sitio allí. Afortunadísimo de haber podido vivir todo eso gracias a saber responder preguntas, a saber crecer y progresar programa a programa y a tener unos compañeros brillantes (y televisivos) que nos permitieron (al equipo) todo eso. José... ¡un abrazo, compañero!

Manu: La cantidad de amigos que me llevo de allí. Comenzando por los otros cuatro Lobos, con un recuerdo especial para José Pinto, y siguiendo por todas y cada una, por todos y cada uno de los miembros del equipo que nos han tenido que aguantar por allí durante 26 meses.

Valentín: Sin duda el premio es algo muy importante, pero hay tres cosas imborrables. La primera, el vínculo de amistad, compañerismo y complicidad que supimos construir entre Los Lobos, tanto con José como con Alberto. Fue la clave del éxito. Un vínculo que se ha convertido en una amistad poderosa y entrañable, somos una gente que nos queremos y nos respetamos. Y todo esto nació de lo segundo que quería destacar, la experiencia humana vivida durante nuestra participación porque fue tan intensa, acaecieron tantas situaciones insólitas, que nos hizo crecer a todos por necesidad. El último mejor recuerdo es el privilegio de haber conocido a mucha gente valiosa, todo el equipo de Gestmusic, excelentes profesionales, personas cultas y amables a las que agradezco su entrega.

Alberto: No hay uno mejor, pues son muchos los recuerdos que permanecen en mi memoria: La cantidad de adrenalina que gastaba en las grabaciones, las sensaciones placenteras cuando conseguíamos superar al equipo contrario y continuar un programa más, la tensión en los minutos previos a cada grabación, las bromas con Juanra, la amabilidad y cercanía de la gente de Gestmusic...



Parece que Los Aldeanos se quedan sin superaros... Seguiréis estando en el Libro Guinness de los récords por méritos propios, ya que sois los concursantes que han ganado más dinero en un concurso de televisión con continuidad: ¿Qué os parece?Erundino: Es una cuestión de pura lógica el que sigamos ahí presentes. Nuestros dos récords son dificilísimos de alcanzar, porque dependen de muchísimos factores que tienen que ir combinándose y alineándose uno a uno (el primero de ellos, por cierto, es un programa de calidad como ¡Boom!, en manos de profesionales de calidad). Algunos son trabajables, otros muchos son simples circunstancias afortunadas. Pero todos juntos se dan una vez en la vida o, más habitualmente, ninguna.

No obstante, esa vez llegará, seguro. De hecho la inflación se encargará ella solita de que el récord de mayor premio monetario, antes o después, con mayor o menor mérito, caiga. Me parece más complicado conseguir el de la permanencia. Y los dos juntos... ¡eso es tarea de Lobos!

Manu: Que los récords están para batirse, pero mientras lo ostentas es algo muy bonito y lo recordamos y lo llevamos con orgullo. El anterior récord creo que era del año 2000, cuando no había euros todavía, y tardó 19 años en ser batido, pero al final cayó. Y el nuestro caerá, pero mientras tanto opino que se nos puede permitir estar orgullosos de ese y del otro récord, el de programas consecutivos, con 505.

Valentín: Es un orgullo tener esos récords Guinness, me hace mucha gracia verlos colgados en la pared, tiene un punto surrealista que me divierte mucho. Seguro que se batirán los dos, pero te imaginas que duraran tanto como el de longitud de Bob Beamon... Lo cierto es que no fue nada fácil alcanzar esos registros, tanto de participación como de dinero acumulado, tienen que confluir demasiadas circunstancias para hacerlo posible, nosotros tuvimos el momento adecuado y la determinación de querer alcanzarlo.

Alberto: Ha habido varios equipos que han podido llevarse el bote, pero la verdad es que, para conseguirlo, yo siempre digo que no solo hay que contestar 13 preguntas difíciles o muy difíciles, sino también las dos que yo llamo 'incontestables'. A veces conseguíamos 'cazar' una de estas últimas, pero hacerlo con las dos era tarea casi de titanes. Sin embargo, lo logramos en nuestro programa 505. A Los Aldeanos aún les faltaba superar muchas bombas clasificatorias para poder alcanzar este descomunal reto. Ignoro si lo hubieran podido conseguir si hubieran podido mantenerse tanto como Los Lobos en el concurso, pero eso es algo que ya nunca sabremos. De todos modos, es sabido que los récords están para ser batidos y ni el más estratosférico escapa a este destino. Supongo que el nuestro tampoco.

¿Qué concursos ves ahora en televisión?Erundino: El mejor sin ningún género de dudas es El Cazador -donde trabaja-, aunque, cuando está en emisión, la competencia con La Noche de los Cazadores es cerrada. Lo que ahora percibo de ellos, más que un concurso, es lo que yo haría si estuviera dentro de ese concurso.

Manu: Es un género que me encanta, así que soy un asiduo de los concursos. En verano he seguido con mucho interés, por razones obvias, La Noche de los Cazadores. Fue un privilegio inesperado que eligieran mi participación para finalizar la temporada. Veo ¡Boom! siempre que puedo, y el ratillo de antes le echo un vistazo a El Cazador. Y después ya continúo por Pasapalabra. Cuando vuelvo del trabajo, al mediodía, me encuentro con la segunda mitad de La Ruleta de la Suerte, que me parece muy ameno, dinámico

Valentín: Últimamente, veo poco la televisión. Sigo viendo Saber y Ganar, aunque no diariamente, y de vez en cuando, El Rosco de Pasapalabra. Me gusta ver en À Punt, nuestra cadena autonómica valenciana, Atrapa'm si pots, es muy divertido y muy dinámico, puro entretenimiento.

Alberto: Todos los días Saber y Ganar, El Cazador y ¡Boom! De Pasapalabra lo único que me interesa es El Rosco.