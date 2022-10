Ayuso pide al Gobierno una EvAU única con dos tipos de accesos: nacional y autonómica

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado este viernes al Gobierno central que haya dos Evaluaciones para el Acceso a la Universidad (EvAU): una nacional para los estudiantes que quieran acceder a un centro fuera de su CCAA y otra autonómica para los que quisieran cursar estudios en su propia región.

"Estoy convencida de que debería haber una sola Selectividad para toda España, pero el Gobierno se ha negado por muchísimos motivos. Quiero que seamos cautelosos ahora, pero son decisiones que estamos tomando y estudiando después de algo que se está viviendo en España y que, a mi juicio, es muy perjudicial que no tengamos una Selectividad única que iguale a todos los estudiantes y que, además, no divida al país aún más también en materia educativa", ha explicado Ayuso durante su visita al IES San Mateo.

La líder regional ha querido dejar claro que hasta que no cambie el Gobierno central, la Comunidad de Madrid seguirá buscando opciones porque ha asegurado que hay una "gran queja" por parte de universitario. "Nos explican cómo, al ser una región de acogida, se ven perjudicados al no tener el mismo nivel de exigencia y de calidad educativa en el resto, no en todas, y haber sistemas educativos distintos en otras regiones, ellos luego se quedan sin plazas, con muy buenas notas", ha indicado.

▶️ "No tiene sentido que en España tengamos 17 EvAUs. Creo que deberíamos caminar como un único país, y que todos los estudiantes tuvieran las mismas oportunidades".



🔴 La presidenta @IdiazAyuso ha reclamado una EvAU única para todo el país. pic.twitter.com/uCaawYNvAo — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) October 21, 2022

"Estamos estudiando estas propuestas, pero yo sigo insistiendo en que lo que no tiene sentido es que en España tengamos 17 EvAUs porque creo que deberíamos caminar como un único país y que todos los estudiantes tuvieran las mismas oportunidades y los mismos conocimientos básicos", ha añadido Ayuso.

Fuentes del Ejecutivo madrileño han detallado que con esta propuesta, Madrid respeta el principio de autonomía de las universidades y las competencias autonómicas, mientras se garantiza, en mayor medida, la equidad y el derecho a la igualdad de oportunidades de todos los alumnos.