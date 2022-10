Noviembre todavía no ha empezado y ya estamos abrumados, en el buen sentido de la palabra, por todo lo que nos queda por delante: el ya conocido como mes negro nos va a tentar (¡y mucho!) con ofertas, al tiempo que supondrá la antesala de las celebraciones navideñas. Aunque este año para poder afrontar la crisis energética queremos destinar menos presupuesto para estas compras, es inevitable ojear todos los catálogos que se van a teñir de negro para la celebración del Black Friday. Y es que casi no hay comercio, ni online ni físico que no aproveche esta fecha para animar a sus clientes, deshacerse del stock e intentar cerrar en positivo las cuentas de final de año.

El gasto promedio por español en el Viernes Negro se estima en unos 210 euros, pero, ¿cuáles serán los productos más demandados? Por un lado, es muy probable que sean muchos los que aprovechen los descuentos para conseguir abrigos o textiles de invierno para casa, puesto que ambos productos han visto como aumentaba su demanda en los últimos días. Los productos básicos, como las pastillas de lavavajillas o los pañales también tendrán popularidad en esta fiesta de descuentos, más después de las experiencias de otras ediciones. Pero, si quieres saber qué productos van a colgar el cartel de sin stock rápidamente, echa un vistazo a aquellos que triunfaron en el pasado Prime Day de octubre de Amazon (¡al menos entre nuestros usuarios!)

Productos a los que hacer seguimiento

Tiras led. Aunque también pueden usarse para darle un nuevo aire a una estancia, las luces LED se emplean en muchos hogares para apostar por la retroiluminación y minimizar los efectos de la fatiga ocular que producen las pantallas. Así, son muchos los usuarios que las colocan detrás de su televisor o pantalla de ordenador. Las de Goove, por ejemplo, con cinco metros de largo y función manos libres, entre otras prestaciones, fueron unas de las favoritas. ¿Las añadimos a nuestra wish list de Black Friday?

Estas tiras ofrecen cinco metros de luz. Amazon

Pastillas de lavavajillas de Fairy. Aunque las de Finish suelen ser unas de las más populares, las pastillas de lavavajillas de Fairy también están entre los top ventas. Su eficacia incluso en lavados cortos y su formulación con sal para facilitar el aclarado y proteger la vajilla las convierte en unas de las favoritas por su relación calidad-precio. Eficaz contra la cal y perfecta para potenciar el brillo de la cristalería.

Estas pastillas eliminan la cal y potencian el brillo. Amazon

Freidora sin aceite. No hay fiesta de descuentos en la que no encontremos una freidora sin aceite entre sus top ventas. En el caso del Prime Day, el modelo de Instant Pot Vortex ha sido el favorito. No nos extraña: 5,7 litros de capacidad, una de las más grandes del mercado, pero con un tamaño compacto. Cuenta con cuatro programas preestablecidos y dispone de función de horno y temporizador.

Esta freidora tiene una capacidad de 5,7 litros. Amazon

