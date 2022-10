El secuestro de un bebé en el Hospital de Basurto, en Bilbao, ha conmocionado a todo el país. Mireia, de 24 años, mantuvo en jaque a la Ertzaintza durante varias horas hasta que, por fin, dejó al bebé en el octavo piso de un lugar aleatorio.

No es el primer caso de este tipo que se da en España. Este viernes, Espejo Público ha mostrado la conversación de Lara Ferreiro, psicóloga y colaboradora habitual del matinal de Antena 3, con otra mujer que raptó a un bebé en Guadalajara.

La mujer, que se ha mostrado completamente arrepentida y no ha podido evitar las lágrimas, ha destacado: "En ese momento, yo acababa de perder a mi cuarto hijo y no estaba bien. No quiero que se me conozca como la loca que se llevó un bebé porque yo no soy así. Esa no era yo".

Además, la mujer ha señalado que "no fue nada planeado ni calculado": "Entré en la habitación y pregunté si al niño le habían hecho la prueba del talón. Me dijeron que no y me lo llevé". Por su parte, los colaboradores de Espejo Público han pedido mayor control en los hospitales, aunque también han reconocido que es prácticamente imposible estar pendiente de cientos de camas y pacientes y saber quién entra y quién sale en cada momento.