El padre del bebé Aimar, entre lágrimas: "Pensaba lo peor, que lo habría tirado a la ría o al contenedor"

Pedro, el padre de Aimar, el bebé secuestrado en Basurto, Vizcaya, y que afortunadamente ya se encuentra sano y salvo con sus padres ha expresado este viernes, entre lágrimas, en declaraciones a Espejo Público que "pensaba lo peor, que lo habría tirado a la ría o al contenedor".

Además, ha expresado que tanto él como su mujer no tenían ningún tipo de conocimiento del protocolo que debe llevarse a cabo en el hospital, ya que nadie se los informó. "No me gusta que se diga que nos han dicho el protocolo como excusa, no es cierto", continúa Pedro.

Este protocolo establece que los bebés recién nacidos no pueden despegarse ni un momento de sus progenitores. Las pruebas incluso deben realizarse al pie de la cama de la madre y, en caso de que sea necesario realizar otro tipo de exámenes fuera de la habitación, uno de los padres debe acompañar al recién nacido.

