Ana María Aldón y Ortega Cano llevan en la diana de los medios de comunicación desde que, a comienzos del verano, el matrimonio protagonizó varias discusiones que apuntaban a una posible separación.

Tras las entrevistas que ambos han dado a los distintos programas de televisión, todo parece indicar que es Ana María Aldón quien no estaría dispuesta a alargar más su matrimonio con el torero. Sin embargo, Ortega Cano aseguró en El programa de Ana Rosa que lucharía por su pareja.

Pese a que el diestro confirmó que no había consultado a sus abogados para tratar el tema del divorcio, este jueves, Sandra Aladro, colaboradora del matinal de Telecinco ha asegurado que la pareja se ha sentado a hablar seriamente acerca de la separación.

Así, la periodista, en exclusiva, ha señalado: "Después de la entrevista en nuestro programa, hay cierto cambio de actitud en la casa. Ortega Cano entiende que tiene que afrontar la situación tal y como es y no vivir en un mundo que ya no es posible".

"Puedo confirmar que hace muy pocos días, el matrimonio de José Ortega Cano - Ana María Aldón se ha sentado, por fin, a hablar de la separación y han puesto sobre la mesa los posibles escenarios y términos que cada uno quiere para llegar a formalizarla", ha agregado Sandra Aladro que, además, ha apuntado que "es cuestión de tiempo que se pongan de acuerdo o que no".

Por su parte, Alessandro Lecquio ha añadido: "Hace tiempo que Ana María quiere independizarse, pero no lo puede hacer de la manera que le gustaría porque cuesta mucho dinero. Mientras tanto, Ortega lo tiene todo previsto por si ella toma la iniciativa, pero Ana María no va a hacer absolutamente nada porque no le salen las cuentas y porque en 'Villa Ortega' tiene cama y comida gratis".

Así, el conde ha destacado que "hace poco, fue a preguntar a gente por unos pisos" por la zona en la que él reside: "Fue a informarse, pero vio que no podría hacer frente a esos gastos y dijo 'me quedo donde estoy con una convivencia amistosa como hasta ahora'".