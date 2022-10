La aparición de Patricia Donoso en Sálvame para comentar la supuesta relación sentimental que habría mantenido con Ortega Cano puso muy nervioso al torero, que no dudó en contactar vía telefónica con el programa para desmentir las acusaciones de la mujer.

Este lunes, Ya es mediodía ha contactado en directo con Alex Rodríguez, corresponsal de Telecinco en Miami, donde reside Patricia. Durante su intervención, el periodista ha destacado que el verdadero nombre de la mujer es Erika Patricia García Montoya.

Además, Rodríguez, ha señalado que Patricia también aseguró haber mantenido un idilio con Colate y, por ello, el periodista trató de hablar con él. Así, Colate le explicó que "todo lo que cuenta es absolutamente falso" y la describió como "una busca-famosos".

Colate agregó que solo había visto a Patricia en tres ocasiones, una de ellas, en un avión donde Colate estaba con una amiga que era azafata y Patricia les sacó una fotografía: "Dice que Patricia se puso a hacer un vídeo. Se lo echaron en cara". El segundo encuentro tuvo lugar en un evento en Madrid.

La tercera ocasión tuvo lugar cuando Colate quedó para cenar con ella, avisándola de que acudiría con su actual pareja, algo que no debió gustar a Donoso y, finalmente, nunca acudió a la cita. "Me comentó que solo quería acercarse a él porque quería tener a un famoso en su vida". Además, Colate la acusó de una "supuesta extorsión": "Al poco tiempo de quedar en Miami, cuando ella no apareció, el diario ABC publicó el vídeo de Colate en compañía de las azafatas. Asegura Colate que el vídeo lo filtró ella para destruir su imagen y que, además, estaba manipulado".

El empresario se informó para demandar a Patricia Donoso por la presunta extorsión y, aunque finalmente no lo hizo para no perjudicar más a la empleada del vuelo, sí descubrió que Patricia Donoso no trabaja ni tampoco figuraba como abogada en Miami.

En el plató, Isabel Rábago ha señalado que ella conoce a Patricia desde hace "muchísimos años": "Me puse en contacto con ella a raíz de un artículo que escribí para El Mundo. Cuando me dijeron el nombre yo dije que a la única Patricia Donoso que yo conozco no es abogada y no la terminaba de ubicar. Creo que ella tendrá muchas respuestas a todas las dudas que hay. Mi experiencia con ella es buena".