Ana María Aldón, de José Ortega Cano: "Sentí vergüenza, bochorno"

Ana María Aldón reaccionó a las controvertidas declaraciones de su marido, José Ortega Cano en El programa de Ana Rosa. "Te quiero, cariño. Te prometo una cosa. Todavía mi semen es de fuerza. ¡Vamos a por la niña!", dijo el torero a cámara para dirigirse a la que todavía es su mujer (pese a los rumores), de la cual aseguró minutos antes que ya no estaba enamorada de él.

Palabras que causaron un gran revuelo, por lo que el diestro se pronunció poco después para pedir disculpas al programa por sus declaraciones. "Es una broma que no tenía preparada, lo siento", comentó.

Sin embargo, no se han olvidado y, días después, ha sido la propia Aldón la que las ha comentado. Ha sido en Fiesta, el programa de Emma García, donde ha reaccionado de manera tajante: "Una de las cosas que siento es que falta coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se hace en público y en privado. En otros momentos sentí vergüenza, bochorno… Querría volver a vivirlo porque he tratado de suavizar, de ser humana. Me fui a mi casa con la cabeza perdida, diciendo: 'qué he vivido, qué es esto'", se ha sincerado la diseñadora ante la comunicadora vasca.

Además, ha confesado que aún espera un perdón por parte de su marido, aunque tampoco lo necesite: "Él no me ha pedido perdón, no lo necesitaba. No necesito ya nada, no pido nada, ya no".

Sobre la polémica frase en sí, que se suponía que era una declaración de amor de su marido hacia ella, ha explicado: "No quiero verlo, porque pienso que el primer perjudicado es él. A mí no me gusta verlo sufrir tampoco. Yo creo que ha sufrido, se dio cuenta tarde, pero, cuando se dio cuenta, se sintió mal. Esa frase no es de cariño, no entiendo eso como cariño. Lo entiendo como un chiste malo, no es vocabulario usual de él, no lo reconozco. Él estaba muy nervioso. Él se sintió como si estuviera con amigos. Yo lo pasé mal".