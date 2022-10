Bea Retamal se reencuentra con su ex, Dani G, en 'Pesadilla en el paraíso': "Te acercas a Steisy porque es lo único que sabes hacer"

Este jueves 19 de octubre, Telecinco emitió una nueva gala de Pesadilla en el paraíso, que y se convirtió en la última para Juan Alfonso Milán como concursante. Pero la cosa no quedó ahí: entraron tres aspirantes a concursantes: Bea Retamal, Manuel Rodríguez, Dana Ponce e Iván Molina.

La primera en llegar y la que más protagonismo tuvo fue Bea Retamal. Lo primero que hizo la joven fue reencontrarse con su exnovio y participante del reality, Dani G, cuyo tonteo con Steisy y ha hecho que su novio, Pablo, rompa la relación.

"Qué, pasa granjero, ¿buscabas esposa?", así ha entrado la nueva aspirante a granjera y es que la tensión se ha notado entre ambos desde el primer segundo de su encuentro. Bea cree que "tiene el concepto de amistad un poquito desubicado" y él le recuerda que llevan ocho meses sin estar juntos, pero aquí suelta la bomba ella.

"Ocho meses no, antes de entrar me dijiste te quiero tres veces y la ultima vez que nos vimos fue en julio. Me has estado utilizando hasta julio", le recuerda ella y él no entiende por qué llega con esta actitud: "¿Vienes como víctima?".

Él explicó que lo dejaron en febrero y, aunque estuvieran viéndose, le terminó diciendo que no quería seguir con eso "porque no quería hacerle ilusiones". Pero ella asegura que ha jugado con sus sentimientos hasta el último momento: "Sigues igual que siempre, la que no quiere ni en pintura soy yo. Vengo a darte la pesadilla en el paraíso".

Tras esta tensión y cruce de reproches entre ellos, Bea tiene otra persona a la que ver antes de unirse a sus nuevos compañeros, Patricia Steisy. Ella le ha explicado que está mal por Pablo Pisa, tras enterarse que se ha marchado del plató por ver imágenes con Dani y Bea le ha aconsejado: "Te digo que pienses, tienes una persona maravillosa fuera y luego te tiran".

Pero Steisy asegura que para ella "es una relación inocente" y no entiende muy bien lo que se puede estar viendo fuera, momento en el que ha terminado completamente rota, de nuevo, y Bea ha tenido un bonito gesto con ella de cariño y de apoyo.