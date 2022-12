Las fotografías en las que se puede ver juntos a la actriz Vanesa Romero y Santi Burgoa paseando juntos a las mascotas de esta han hecho saltar todas las alarmas y algunos apuntan a que entre ellos podría haber más que una amistad.

Ya es mediodía ha aprovechado la mañana de este miércoles para comentar con Alba Carrillo, exnovia del periodista, la supuesta relación sentimental que podría unir a la de La que se avecina con Burgoa.

Tras ver las imágenes con las que la prensa rosa ha determinado que ambos mantienen una relación amorosa, Carrillo se ha mostrado muy crítica con su ex: "Por él estoy contenta. Por ella, no tanto".

"Estoy un poco enfadada porque éramos amigos y no me ha contado nada sabiendo dónde trabajo. Desde ayer no me coge el teléfono y no se hacen así las cosas", ha agregado Carrillo. "No puedes estar calentándome la oreja, llorándome a mí, a mi padre y a toda mi familia hasta hace cuatro días y ahora salir con ella", ha apuntado la colaboradora.

"Desde que lo dejé con él, yo he estado frenando cosas. Cuando lo de Canales me llamó y me dijo: 'que me tiro por la ventana, ¿cómo me has hecho eso?'; y yo le dije que lo habíamos dejado en septiembre. Se fue a Chile a pasar la Navidad y no me ha dejado tener pareja en todo este año porque se volvía loco de celos. Ahora, de repente, pasa esto y ni me avisa ni me coge el teléfono... Todo muy loco. Este chico no está bien", ha agregado Alba Carrillo.

Finalmente, la colaboradora del matinal de Telecinco ha sentenciado: "Yo me hubiera alegrado por él porque fui yo la que le dejó al no tener nada que ver con él. Estoy contenta, pero me joroba que como persona, como amigo, no se ha portado bien. Estoy encantada. Para ti el mojón, Vanesa".