Almudena Cid habla de su separación de Christian Gálvez: "Fue una bomba que cayó en mi vida, me merecía un cierre digno"

Ha pasado casi un año -se cumple el próximo noviembre- desde que el matrimonio formado por Almudena Cid y Christian Gálvez saltara por los aires. Al menos, públicamente.

De ello habla este miércoles la exgimnasta en una entrevista en Semana, donde la actriz se sincera y recuerda aquellos momentos dramáticos en su vida.

Bajo una petición -"cuidadme", le dice a la revista, Cid asegura que lo ha pasado "muy mal". "Como cuando pasa algo traumático. Fue como si una bomba hubiera caído en mi vida y no sabía ni por dónde tenía que salir. Luego, con el tiempo, haces el análisis de lo que ha ocurrido y de lo que te pasa".

Entonces, cuenta, "decidió reaccionar, como lo he hecho tantas veces en mi vida deportiva". Sobre aquella ruptura, cuenta, hubiese querido que fuera de otra manera. "Yo creo que me merecía un cierre digno de lo que yo he ofrecido. Por mi parte, yo volvería a hacer las cosas igual".

También desvela lo que más le ha dolido en este tiempo. "Que se dijera que yo no quería ser madre".

Además, asegura que ha perdonado a Gálvez, aunque "el dolor siempre va a estar", pese a que ya no le genera un problema. "Esto ha sido para mí como una especie de azote para que aprenda a cuidarme".

Sin embargo, y ya mirando al presente, dice no estar "para novios". "Ha llegado un momento en que uno se anestesia, se inhibe y ya está. No pasa nada".