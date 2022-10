Almudena Cid se sincera sobre su situación actual con Christian Gálvez: "Le perdono"

Han pasado ya unos meses desde que Christian Gálvez y Almudena Cid anunciaron públicamente su separación. La pareja, que se había consolidado como una de las más duraderas y bonitas del panorama nacional, puso fin a su amor poco antes de que el presentador comenzase una nueva relación sentimental.

La ruptura supuso un gran palo para la gimnasta, que ahora ha decidido hablar más claro que nunca sobre ello, cuando se encuentra en pleno proceso de recuperación, pero ya mucho más calmada que en aquellas primeras semanas.

Almudena ha confesado que durante todo este tiempo el teatro ha sido su refugio. De hecho, sobre las tablas se acordaba sin rencor de su exmarido. "Cada noche, cuando me subía al teatro le perdonaba", ha admitido ante la prensa.

Ese difícil episodio le ha servido de aprendizaje puesto que, además, ha tenido tiempo para saber quererse a sí misma: "Estoy en un momento muy bonito. Me he dado cuenta de todo lo que no me cuidaba y creo que es el mayor descubrimiento que he hecho de mí".

Aunque haya pasado a otra etapa, la actriz asegura que "lo que ha pasado duele y no dejará de doler, pero sí dejará de ser un problema". Además, ella se ha mostrado con mucha confianza en el futuro y dispuesta a tener más experiencias amorosas.