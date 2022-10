Kanye West insulta a Pete Davidson: "Ese adicto a la heroína..."

Kanye West sigue granjeándose enemigos a cada palabra que sale de su boca. El último fue Justin Bieber por cómo el rapero insultó a su esposa, Hailey Baldwin. Y es sintomático: todo aquel que haya criticado a Ye se llevará tarde o temprano una respuesta de este tan contundente como viral. O incluso ya sin hacer nada, como en el caso de Pete Davidson.

A pesar de que rompieron hace varios meses, Kanye sigue sin soportar que su exmujer saliese con el cómico del Saturday Night Live después de que se acabara su matrimonio, por lo que no ha dudado en dedicarle unos cuantos insultos en su paso por el podcast Drinks Champs, donde se ha quejado de que la opinión pública se haya posicionado del lado de Kim Kardashian y del humorista.

Según ha declarado, Pete Davidson era para él alguien a quien tenía que parar los pies, porque era la única forma de proteger desde la distancia a sus cuatro hijos (North, de 9 años, Saint, de 6, Chicago, de 4 y Psalm, de 3), razón por la que le desconcierta que el mundo no haya apoyado a un padre coraje como él y sí a un "drogadicto" como al humorista de 28 años.

"Me parece irónico que 78 medios de comunicación me hayan estado llamando maltratador y acosador cuando lo único que he estado haciendo ha sido alejar a ese adicto a la heroína de mis hijos. Se había tatuado sus nombres. Sí, estoy hablando de 'Skete', de Pete Davidson", ha asegurado Ye, al que el gesto de los tatuajes ya se ve que no le gustó nada.

Pero no ha sido todo, porque dada la ultrarreligiosidad del rapero luego ha decidido que lo mejor era tildar estos gestos como indudables manifestaciones del diablo en el día a día de la cultura norteamericana. Por supuesto, él está libre de la visita de Satanás, a pesar de que en las últimas semanas lleva una ristra de graves polémicas que según multitud de fans atañen temas tan importantes como el racismo o la violencia vicaria.

O el antisemitismo, algo de lo que increíblemente ha vuelto a hacer gala. Increíble, sobre todo, porque ya le ha costado el apoyo financiero que recibía del banco JP Morgan Chase y, aseguran, va a hacer que Adidas rompa su contrato con él (aunque en eso puede que también tenga que ver el tema pornográfico).

Recientemente, en su reality, Kim Kardashian explicaba que tuvo sexo con Pete Davidson delante de la chimenea, porque así se sentía "llena de vida", un consejo que le había dado su abuela Mary Jo, de 88 años. El hecho de que cuente estas cosas, según Kanye, es por la presión que recibe de ciertos directivos de Disney, a los que ha insultado por su religión.

"Son esa panda de judíos sionistas los que dirigen su vida, los que le dicen a una mujer cristiana con cuatro hijos negros que ha de dejar ese mensaje en los medios", ha declarado Kanye, quien acto seguido se ha erigido (otra vez) como una especie de ser superior incapaz de errar.

"Cuando conduzco y veo esos carteles de Hulu [la plataforma que emite el reality de su exmujer] y JP Morgan me recuerdo a mí mismo que el diablo es un enemigo al que yo ya he derrotado. Ya no me pueden envenenar más: me han quitado a mi familia y le han hecho creer al mundo que yo estoy loco. Hasta me han separado de mis amigos y ya no tengo a nadie en la industria", ha asegurado, con cero autocritica.